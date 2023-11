Ini 11 Bandara Paling Ramah Keluarga di Dunia, Soekarno-Hatta di Posisi 8

California, Beritasatu.com - Bandara Internasional Juarez Mexico City, Meksiko dan Bandara Internasional John F Kennedy, AS menempati posisi teratas dalam daftar bandara terbaik atau paling ramah keluarga di dunia. Sementara Bandara Internasional Soekarna-Hatta, Indonesia menempati peringkat delapan di atas Bandara Changi, Singapura dan Bandara Fukuoka, Jepang.

Mengacu studi yang dirilis situs perjalanan The Family Vacation Guide dikutip CNBC International, Kamis (2/11/2023), studi ini menganalisis bandara ramah keluarga dengan mengacu persentase keberangkatan tepat waktu, ketersediaan Wi-Fi gratis, jumlah tempat makan, serta aktivitas yang dapat dilakukan.

Mexico City Juarez International dan Bandara Internasional John F Kennedy di New York mencetak skor 9,87 dari 10 dalam daftar bandara terbaik. Sebaliknya, Bandara Internasional Gimpo di Korea Selatan dianggap bandara paling tidak ramah keluarga dalam daftar tersebut, karena kurangnya hiburan, restoran, dan Wi-Fi gratis.

Dalam daftar 11 bandara terbaik dunia, hanya ada tiga bandara di Asia yang masuk nominasi. Bandara Changi Singapura meraih skor 8,6 dan Bandara Fukuoka Jepang di peringkat ke-10 dengan skor 8,68.

Bandara Changi, yang dinobatkan “bandara terbaik di dunia” untuk ke-12 kalinya di Skytrax World Airport Awards tahun ini, memiliki 214 tempat makan dan 204 hal yang dapat dilakukan penumpang. Bandara Changi juga memiliki tingkat pembatalan terendah sebesar 0,4%. Satu-satunya masalah tidak ada wi-Fi gratis tanpa batas.

Asisten profesor di Nida Business School, Praowpan Tansitpong, mengatakan fasilitas bandara lebih fokus pada pesawat dan keselamatan layanan darat. Namun, Tansitpong mengatakan penelitian tersebut tidak mencerminkan kemampuan bandara memenuhi kebutuhan wisatawan keluarga, melalui fasilitas area bermain, toilet keluarga, dan menu anak-anak di restoran.

Berikut daftar bandara paling ramah keluarga di dunia:

1. Bandara Internasional Juarez Mexico City — Meksiko

2. Bandara Internasional John F. Kennedy — AS

3. Bandara Internasional O’Hare — AS

4. Bandara Internasional Philadelphia — AS

5. Minneapolis-St. Bandara Internasional Paul — AS

6. Bandara Internasional Frankfurt am Main — Jerman

7. Bandara Internasional Toronto Pearson — Kanada

8. Bandara Internasional Soekarno-Hatta — Indonesia

9. Bandara Internasional El Dorado — Kolombia

10. Bandara Changi Singapura — Singapura

11. Bandara Fukuoka — Jepang