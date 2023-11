Merdeka Copper Gold Dorong Investasi Jumbo ke Sejumlah Proyek Masa Depan

Jakarta, Beritasatu.com - Emiten tambang PT Merdeka Copper Gold Tbk (MDKA) merupakan salah satu perusahaan yang cukup agresif dalam upaya meningkatkan produktivitas di tengah situasi dan tantangan global yang terjadi saat ini. Langkah tersebut diharapkan mampu mendongkrak kinerja keuangan perusahaan serta pertumbuhan proyek strategis di masa depan.

Jelang akhir tahun 2023, MDKA optimis mampu mengejar kinerja yang lebih baik, berkat sejumlah sumber pendapatan baru yang sedang dikembangkan melalui anak perusahaannya.

“Meskipun ada tantangan yang dihadapi di pasar global, kami terus berinvestasi dalam infrastruktur dan sumber daya manusia kami untuk mencapai kinerja yang lebih baik. Kami telah mengucurkan dana lebih dari US$ 260 juta di semester 1 2023 untuk pengembangan proyek-proyek kami yang sedang berjalan seperti Proyek Tembaga Tujuh Bukit, Proyek Emas Pani, Proyek AIM dan lain-lain," ujar Presiden Direktur Merdeka Copper Gold Albert Saputro baru-baru ini.

Tercatat, pada semester dua 2023 ini, Tambang Tembaga Wetar mulai mengirimkan bijih pirit pada September 2023 ke proyek AIM untuk persiapan commisioning. Proyek AIM adalah fasilitas pengolahan modern, terpadu, dan berlokasi di Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP), yang dikelola oleh PT Merdeka Tsingshan Indonesia (MTI), di bawah anak perusahaan Merdeka lainnya, PT Merdeka Battery Materials Tbk (MBMA). Proyek ini akan mengoperasikan konsentrator untuk mengolah bijih sisa pakai dan pirit bijih berkualitas tinggi yang sepenuhnya berasal dari Tambang Tembaga Wetar dengan kapasitas nominal lebih dari 1 juta ton per tahun.

Selain itu, MBMA pada pertengahan tahun ini juga telah mengoperasikan satu tambahan smelter RKEF (Rotary Kiln Electric Furnace), PT Zhao Hui Nickel (ZHN), dengan kapasitas 50.000 ton nikel dalam NPI (Nickel Pig Iron) yang telah beroperasi pada pertengahan 2023. ZHN diperkirakan akan memproduksi 21.000 hingga 25.000 ton nikel dalam NPI pada Semester 2 tahun 2023. Dengan demikian saat ini MBMA memilikit total tiga operasi smelter RKEF berkapasitas total 88 ribu ton nikel dalam NPI.

Selanjutnya, tambang Sulawesi Cahaya Mineral (SCM), anak perusahaan MBMA, yang memiliki salah satu sumber daya terbesar di dunia dalam hal kandungan nikel dengan potensi luar biasa yang terletak di kawasan konsesi seluas 21.100 hektar. Tahun ini, Tambang SCM sudah mulai beroperasi dan mengirimkan hasil tambangnya berupa bijih nikel ke smelter RKEF di kawasan Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP) sejak Agustus 2023 lalu.

Kekuatan ekspansi Merdeka terutama didukung oleh ketangguhan cash perusahaan. Pada 30 Juni tercatat cash perusahaan mencapai US$ 496 juta. Selain itu, tentunya Merdeka juga aktif berekspansi dengan menggandeng mitra-mitra strategis untuk pengembangan proyek-proyek pengolahan nikel.

MDKA melalui anak perusahaannya MBMA, juga telah mengumumkan definitive agreement dengan GEM Co., Ltd pada September 2023 lalu, untuk membangun pabrik pengolahan dengan teknologi HPAL (High Pressure Acid Leach) dengan kapasitas 30.000 ton/per tahun, yang memproduksi nikel MHP yaitu salah satu bahan yang dapat digunakan untuk membuat EV baterai.

Nantinya, MBMA akan memiliki 55% saham dalam proyek berada di bawah PT ESG New Energy Material, sementara sisanya sebesar 45% akan dimiliki oleh GEM. Total biaya investasi untuk pengembangan ini diperkirakan akan dibatasi hingga US$600 juta yang mengimplikasikan biaya investasi sekitar US$20 ribu per ton.

Perusahaan juga agresif menggelontorkan investasi selama semester pertama tahun ini. Seperti yang dilakukan pada tambang emas Tujuh Bukit yang terletak di Desa Sumberagung, Pesanggaran, Banyuwangi, Jawa Timur dikelola oleh PT Bumi Suksesindo (BSI), anak usaha Merdeka Copper Gold. Perusahaan kini tengah mengembangkan underground project alias proyek tambang bawah tanah untuk menambang tembaga.

"Tambang bawah tanah kita ini sudah kita lakukan drilling, kemudian juga development, yang diharapkan dalam 3-4 tahun ke depan ini bisa menyelesaikan tahap studi kelayakan juga tahapan konstruksi, sehingga diharapkan bisa segera berproduksi," kata Chief of External Affairs Merdeka Copper Gold Boyke Poerbaya Abidin kepada wartawan saat ditemui di Tujuh Bukit Operations.

Boyke menjelaskan, pihaknya mengubah target mineral yang ditambang di Tujuh Bukit setelah 2026, dari emas menjadi tembaga. Meski begitu, semua mineral di tanah bercampur menjadi satu. Tapi perlu studi kelayakan untuk mengetahui mineral tersebut bisa dikomersilkan atau tidak.

"Dan studi kelayakan kita menunjukkan bahwa untuk ke depannya itu tambang ini bawahnya masih ada yang potensial, yaitu copper (tembaga)-nya. Gold (emas)- nya berakhir 2026-2027," tutur Boyke.

General Manager of Operations PT BSI Roelly Franza mengatakan hal serupa. Umur tambang emas Tujuh Bukit adalah sampai 2026 menurut rencana kerja anggaran dan biaya (RKAB) yang dilaporkan ke Kementerian ESDM.

Dilansir dari laman resmi Merdeka Gold Copper, kandungan bijih di tambang bawah tanah Tujuh Bukit merupakan kelas dunia dan bisa dibandingkan dengan Tambang Tembaga Emas Batu Hijau di Sumbawa dan Tambang Grasberg di Kabupaten Mimika, Papua. Usia tambang itu diperkirakan bisa mencapai 40 tahun.

Tambang bawah tanah tersebut mengandung sumber daya mineral sebanyak 1,71 miliar ton bijih dengan kadar 0,47 persen tembaga dan 0,50 gram per ton emas, yang mengandung sekitar 8,1 juta ton tembaga dan 27,4 juta ounces emas. Jumlah itu termasuk sumber daya terindikasi sebesar 442 juta ton dengan 0,60 persen tembaga dan 0,66 gram per ton emas

Merdeka Copper Gold juga telah memprioritaskan aspek keberlanjutan dalam operasinya.

“Kami berkomitmen untuk meminimalkan dampak lingkungan dan berkontribusi positif terhadap komunitas lokal di mana perusahaan beroperasi. Ini mencerminkan komitmen jangka panjang perusahaan untuk menjaga keberlanjutan dalam bisnisnya,” ujar Roelly kembali.

Prediksi

Tim Research BNI Sekuritas memperkirakan cash margin NPI (nickel pig iron) perusahaan akan meningkat pada 3Q 23 dan MDKA bisa untung. Pada 3Q23 rata-rata harga NPI meningkat menjadi US$ 15,6 ribu/ton, naik dari US$ 15,5 ribu/ton pada 2Q23. Berbanding terbalik dengan harga NPI, rata-rata harga LME menurun di 3Q23 vs 2Q23.

Berdasarkan perkiraan tim Research BNI Sekuritas cash margin rata-rata untuk NPI dapat mencapai US$ 2,1 ribu/ton pada QTD 3Q23, meningkat sebesar 124% QoQ dari US$933/ton pada 2Q23. Peningkatan ini diharapkan dapat meningkatkan profitabilitas dari MDKA untuk 3Q23, walaupun ada lower cash margin di bisnis tembaganya. Sedangkan untuk bisnis emas, tim Research BNI Sekuirtas mengantisipasi adanya penurunan cash margin di 3Q23 sehingga, secara keseluruhan memproyeksikan laba bersih inti sebesar US$ 11 juta pada 3Q23.