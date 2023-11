Harga Minyak Mentah Dunia Naik Berkat Keputusan the Fed

Texas, Beritasatu.com - Harga minyak mentah naik lebih dari US$ 2 per barel pada hari Kamis (2/11/2023) setelah Federal Reserve AS memutuskan untuk tidak mengubah suku bunga patokannya.

Kontrak berjangka minyak Brent naik sebanyak US$ 2,29 atau 2,7% menjadi US$ 86,92 per barel, sementara West Texas Intermediate (WTI) AS mengalami kenaikan sebanyak US$ 2,23 atau 2,8% menjadi US$ 82,67 per barel.

Pejabat AS mengadakan pertemuan kebijakan dua hari pekan ini untuk menentukan apakah kondisi keuangan mungkin sudah cukup ketat untuk mengendalikan inflasi, atau apakah ekonomi yang terus melampaui harapan memerlukan lebih banyak pengetatan. Akhirnya, Federal Reserve memutuskan untuk tetap tidak mengubah suku bunga patokannya sebesar 5,25%-5,50% pada pertemuan terbarunya pada hari Rabu.

Para investor minyak telah dengan cermat mengikuti keputusan kebijakan Federal Reserve, khawatir bahwa kenaikan suku bunga yang agresif dapat melambatkan ekonomi dan mengurangi permintaan energi.

Bank of England (BoE) mempertahankan suku bunga pada level tertinggi dalam 15 tahun sebesar 5,25% pada pertemuan terbarunya pada hari Kamis, merupakan bulan kedua berturut-turut dengan suku bunga tetap setelah 14 kenaikan berturut-turut.

BoE juga menegaskan bahwa mereka tidak berencana untuk melakukan pemotongan suku bunga dalam waktu dekat.

Dari sisi pasokan, produsen minyak terbesar, Arab Saudi, diharapkan akan mengkonfirmasi perpanjangan pemotongan produksi minyak sukarela sebesar 1 juta barel per hari hingga Desember.

Para investor juga akan memantau perkembangan di Timur Tengah, yang telah membuat pasar minyak gelisah karena konflik yang lebih luas dapat mengganggu pasokan di seluruh wilayah tersebut.