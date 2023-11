Bitcoin Turun Lagi ke US$ 34.000

Jakarta, Beritasatu.com - Pasar kripto mengalami fluktuasi dalam 24 jam terakhir. Bitcoin dan Ethereum mengalami pelemahan, sementara Binance menguat. Bitcoin bahkan turun ke level US$ 34.000.

Berdasarkan data dari Coinmarketcap pada Jumat pagi (3/11/2023) pukul 07.00 WIB, kapitalisasi pasar kripto global mengalami penurunan sebesar 1,46% menjadi sekitar US$ 1,29 triliun dalam 24 jam. Bitcoin, yang memiliki kapitalisasi pasar terbesar, mengalami koreksi sebesar 1,72% dalam 24 jam terakhir. Saat ini, harga Bitcoin berada di sekitar US$ 34.878,58 per koin atau sekitar Rp 552,89 juta (dengan kurs Rp 15.852).

Ethereum (ETH) juga mengalami pelemahan sebesar 2,60% dalam 24 jam, dengan harga sekitar US$ 1.799,50 per koin. Sementara itu, Binance (BNB) menguat sebesar 1,60% dalam satu hari terakhir, dengan harga sekitar US$ 231,83 per koin.

ADVERTISEMENT

Analis Tokocrypto, Fyqieh Fachrur, menyebut bahwa pada November 2023, beberapa faktor sentimen akan memengaruhi pasar kripto, termasuk kekhawatiran terkait kegagalan bank, perkembangan makroekonomi, dan peningkatan minat dari institusi keuangan. Semua faktor ini diperkirakan akan berkontribusi pada volatilitas pasar Bitcoin.

Fyqieh juga menambahkan bahwa kenaikan harga di pasar kripto setelah Federal Reserve memutuskan untuk mempertahankan suku bunga dalam kisaran 5,25%-5,50% telah memicu sentimen bullish di bulan November. Keputusan ini, meskipun telah diantisipasi sebelumnya, tetap memiliki dampak yang signifikan di pasar, memperkuat kepercayaan investor dan trader di industri kripto. Bahkan Bitcoin mencapai level tertinggi baru pada tahun 2023, diperdagangkan di atas US$ 35.500 (sekitar Rp 562 juta) setelah keputusan Federal Reserve.