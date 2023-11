Rupiah 3 November 2023 Menguat Signifikan ke Rp 15.700-an, Ini Pemicunya

Jakarta, Beritasatu.com - Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) hari ini Jumat (3/11/2023) ditutup menguat signifikan dibandingkan posisi kemarin. Pergerakan positif rupiah sejalan dengan mata uang Benua Kuning yang berada di zona hijau.

Mengacu data Bloomberg, rupiah sore ini pukul 16.00 WIB di pasar spot exchange ditutup sebesar Rp 15.727 per dolar AS atau menguat 127,5 poin (0,8%) dari penutupan sebelumnya.

Berdasarkan kurs referensi Jakarta Interbank Spot Dollar Rate (Jisdor), rupiah hari ini berada di posisi Rp 15.771 per dolar AS atau menguat dari posisi hari sebelumnya Rp 15.861 per dolar AS. Untuk diketahui, kurs Jisdor merupakan representasi nilai tukar rupiah terhadap dolar AS dari transaksi antarbank di pasar valuta asing, termasuk transaksi dengan bank di luar negeri.

Mata Uang Asia

Adapun Yen Jepang terhadap dolar AS menguat 0,05 poin (0,03%) mencapai 150,4 yen per dolar AS, dolar Hong Kong melemah 0,0014 poin (0,02%) mencapai 7,8 per dolar AS, won Korea Selatan menguat 20,7 poin (1,54%) mencapai 1.322 won per dolar AS. Sedangkan rupe India melemah 0,02 poin (0,03%) mencapai 83,2 per rupe India, renmimbi Tiongkok melemah 0,003 (0,04%) mencapai 7,3 per dolar AS.

Sementara dolar Singapura terhadap dolar AS menguat 0,0024 poin (0,18%) mencapai 1,36 per dolar AS, peso Filipina menguat 0,5 poin (0,94%) mencapai 56,1 per dolar AS, ringgit Malaysia menguat 0,02 poin (0,4%) mencapai 4,7 per dolar AS, baht Thailand menguat 0,2 (0,74%) mencapai 35,7.

Direktur PT Laba Forexindo Berjangka, Ibrahim Assuaibi, menyatakan bahwa penguatan nilai tukar rupiah terkait dengan kebijakan stabilnya suku bunga yang diumumkan Federal Reserve (The Fed). Bank sentral AS itu juga mengindikasikan sikap dovish (longgar) terkait kemungkinan suku bunga acuan.

"The Fed memberi sinyal telah menyelesaikan kenaikan suku bunga acuan untuk tahun ini, dan baru akan mempertimbangkan penurunan suku bunga pada pertengahan tahun 2024," kata dia.

Saat ini ini kata dia, pasar menantikan data nonfarm payrolls AS Oktober 2023 yang akan dirilis Jumat karena The Fed masih mempertimbangkan kemungkinan kenaikan suku bunga tahun ini bergantung pada inflasi dan pasar tenaga kerja AS.

Sementara pengamat pasar uang, Ariston Tjendra, menilai situasi ekonomi domestik Indonesia masih cukup baik, sehingga berdampak positif kepada rupiah.