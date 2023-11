Indef Ungkap Tantangan Ekonomi Jelang Berakhirnya Masa Jabatan Jokowi-Ma'ruf Amin

Jakarta, Beritasatu.com - Masa pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin akan segera berakhir dalam waktu kurang dari satu tahun. Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Tauhid Ahmad menilai terdapat beberapa tantangan yang harus dihadapi pemerintah menjelang berakhirnya masa jabatan, termasuk dinamika geopolitik, perubahan iklim, dan masa pemilihan umum.

Tauhid Ahmad menjelaskan bahwa pemerintah perlu menjaga stabilitas harga bahan pokok dan memastikan netralitas dalam pemilihan umum untuk menjaga stabilitas ekonomi negara menjelang pemilu.

"Tugas pemerintah menjelang pemilu dan situasi geopolitik yang aman adalah memastikan pasokan pangan yang stabil, inflasi terkendali, dan kebutuhan masyarakat terpenuhi dengan harga terjangkau. Ini sangat penting agar situasi politik tetap kondusif. Selain itu, menjaga stabilitas politik dan netralitas pemerintah dalam pemilu juga penting untuk menjaga pelaksanaan pemilu yang demokratis, jujur, dan adil," ujar Tauhid saat diwawancarai Beritasatu.com secara daring, Jumat (3/11/2023).

Pemerintah juga diharapkan menjaga stabilitas makroekonomi, termasuk pertumbuhan ekonomi, nilai tukar mata uang, dan inflasi. Ia menilai situasi pemilu yang kondusif, juga menciptakan iklim investasi yang baik untuk menjaga pertumbuhan ekonomi tetap stabil di periode pemilu.

Selain tantangan tersebut, pemerintah juga memiliki tanggung jawab untuk menyelesaikan program prioritas nasional (PSN) yang belum selesai, termasuk infrastruktur seperti pembangunan jalan tol dan waduk sesuai target sebelum serah terima jabatan kepada pemerintahan yang baru.

"Yang paling penting adalah menjaga agar masyarakat merasa aman, kebutuhan terpenuhi, harga stabil, dan pendapatan meningkat, tanpa terpengaruh oleh situasi politik. Demikian juga, situasi politik tidak boleh memengaruhi kondisi ekonomi nasional," ungkap Tauhid.