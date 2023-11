Harga Cabai Rawit Merah Rp 100.000 Per Kilogram, Warga Kurangi Jumlah Pembelian

Jakarta, Beritasatu.com - Musim kemarau panjang yang menyebabkan sejumlah wilayah mengalami kekeringan telah berdampak pada kenaikan harga cabai rawit merah. Salah satunya yang terpantau di pasar tradisional Serdang, Kemayoran, Jakarta Pusat, Sabtu (4/11/2023).

Sudah sepekan terakhir ini harga cabai rawit merah masih bertahan di angka Rp 100.000 per kilogram. Untuk cabai merah keriting juga naik menjadi Rp 90.000 per kilogram, dan cabai rawit hijau Rp 70.000 per kilogram.

Selain cabai, harga bawang merah juga mengalami kenaikan dari semula Rp 35.000 menjadi Rp 45.000 per kilogram. Sedangkan untuk bawang putih mengalami penurunan sekitar Rp 5.000 dari harga Rp 50.000 menjadi Rp 45.000 per kilogram.

Kenaikan harga ini membuat konsumen terpaksa mengurangi jumlah pembelian agar uangnya bisa digunakan untuk membeli keperluan lain.

"Kenaikan harga ini mengurangi uang belanja, jadi bingung mau masak apa. Tentunya saya berharap harganya bisa kembali normal," kata salah satu pembeli di pasar tradisional Serdang bernama Natali, Sabtu (4/11/2023).

Sementara itu, pedagang mengakui kenaikan harga berbagai jenis cabai terus terjadi dalam satu minggu terakhir. Kondisi ini membuat daya beli menjadi berkurang.

"Banyak yang mengeluh, tetapi mau bagaimana lagi. Ini kan kebutuhan pokok, tetap dibeli. Akhirnya yang biasanya beli satu kilogram sekarang hanya beli setengah, yang beli setengah jadi seperempat," kata salah satu pedagang bernama Gun.