Menteri Erick: BUMN Terus Berupaya Dorong UMKM Naik Kelas

Jakarta, Beritasatu.com - Menteri Erick Thohir menegaskan bahwa Kementerian BUMN telah menyiapkan berbagai macam program guna mendorong inklusi keuangan serta penguatan bisnis Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). Berbagai macam program tersebut dilakukan agar para pelaku UMKM bisa naik kelas.

Salah satu program yang dilakukan Kementerian BUMN adalah Program Pasar Digital atau PaDI UMKM. Program PaDI UMKM ini menjadi salah satu sarana mengarahkan bisnis UMKM pada kepastian serta keberlanjutan usaha. Program PaDI UMKM ini sejak awal mampu mendorong transformasi BUMN dalam membentuk ekosistem yang melibatkan peran serta UMKM.

Advertisement

BACA JUGA

Erick Thohir Sebut Aksi Bersih-bersih Pacu Kinerja BUMN

“Hingga saat ini, sebanyak 40.000 UMKM sudah bergabung dalam program Pasar Digital UMKM. Bersama 92 perusahaan dan anak perusahaan BUMN sudah menyalurkan pembiayaan Rp 24,4 triliun sepanjang tahun 2022. Itu dengan target tahun ini (2023), Insya Alloh, mencapai Rp 50 triliun,” sebut Erick dalam sambutan pada acara BRI Microfinance Outlook 2023, dengan tema ”Financial Inclusion and ESG: The Road to Equitable Economic Prosperity di Jakarta, Kamis (26/1/2023).

Baca selanjutnya

Lebih lanjut Erick menambahkan bahwa transformasi program kolaborasi UMKM bersama BUMN ...

hal 1 dari 3 halaman

Halaman: 123selengkapnya

Saksikan live streaming program-program BTV di sini

Sumber: ANTARA