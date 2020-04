BLT Tidak Tepat Sasaran Bisa Picu Konflik Sosial

Jakarta, Beritasatu.com - Berbagai kebijakan yang ditempuh pemerintah dalam menghadapi pandemi virus corona atau Covid-19 lebih banyak direspon negatif oleh publik, salah satunya terkait Bantuan Langsung Tunai (BLT).

Menurut Wakil Direktur Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Eko Listiyanto, hal ini disebabkan oleh tidak konsistennya pemerintah dalam mengambil sebuah kebijakan.

Alokasi anggaran sebesar Rp 405,1 triliun untuk penanganan Covid-19 dinilai Eko sebetulnya sudah cukup besar, meskipun belum ideal jika dibandingkan dengan negara-negara lain. Namun yang kurang dari anggara tersebut adalah aspek kecepatan dan ketepatan penyaluran anggaran.

"Ketika baru diumumkan, ekspektasi masyarakat terkait program social safety net sebetulnya begitu tinggi. Tetapi ketika diimplementasikan selalu berbenturan dengan aspek data yang tidak valid, akurasi data yang sebagian belum tepat sasaran," kata Eko Listiyanto melalui telekonferensi, Minggu (26/4/2020).

Meskipun pemberian BLT bukan hal yang baru bagi Indonesia, Eko menilai persoalan akurasi data masih saja dijumpai, sehingga membuat BLT menjadi tidak tepat sasaran.

"Data kemiskinan itu merupakan data yang dinamis. Ketika kemudian respon pemerintah tidak cepat dalam perbaikan data, yang terjadi akhirnya kekacauan di masyarakat,” kata Eko.

Karena dalam implementasinya menimbulkan kekacauan, ujungnya adalah reputasi dari kebijakan tersebut menjadi tidak baik. Dalam riset big data Indef juga terlihat bahwa 56 persen memberikan sentimen negatif terhadap isu jaring pengaman sosial. Hal yang disorot terkait penyaluran BLT yang tidak tepat sasaran.

"Ujungnya yang dikhawatirkan adalah risiko konflik sosial di level bawah, ini sangat mungkin terjadi, terutama antara aparat atau birokrat dengan rakyat. Misalkan di awal-awal aparat desa sudah mendata (penerima BLT), tetapi kemudian mereka tidak mendapat bantuan,” kata Eko.

Karenanya, perbaiki akurasi data kelompok rentan harus dilakukan, agar dalam implementasi Jaring Pengaman Sosial tidak menimbulkan konflik sosial atau kecemburuan sosial di level bawah.

"Kalau kemudian (BLT tidak tepat sasaran) sampai menimbulkan demo, itu akan menimbulkan masalah baru. Akhirnya gagal juga penerapan PSBB karena orang malah berkumpul. Ini yang harus kita hindari ke depan,” kata Eko.