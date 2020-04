Bursa Asia Menguat, Harga Minyak Kembali Anjlok

Tokyo, Beritasatu.com - Bursa Asia ditutup menguat pada perdagangan Senin (27/4/2020), dipimpin oleh bursa Jepang yang melesat setelah bank sentral Jepang mengumumkan sejumlah kebijakan menghadapi virus corona atau Covid-19.

Indeks Nikkei 225 Jepang naik 2,71 persen ke 19.783,22, Indeks Komposit Shanghai naik 0,25 persen ke 2.815,49, Hang Seng Hong Kong naik 1,88 persen ke 24.280,14, ASX 200 Australia naik 1,5 persen ke 5.321,4, dan Kospi naik 1,79 persen ke 1.922,77.

Bank of Japan (BoJ) hari ini mengumumkan akan meningkatkan pembelian obligasi pemerintah Jepang dan obligasi swasta. BoJ juga menetapkan suku bunga acuan tetap di -0,1 persen dan berkomitmen menjaga yield obligasi pemerintah tenor 10 tahun di 0 persen.

Biro Pusat Statistik Tiongkok melaporkan laba industri di Tiongkok anjlok 34,9 persen akibat terdampak virus corona. Namun, sebagian pabrik-pabrik telah memulai operasi kembali seiring dengan berkurangnya kasus baru Covid-19.

Harga minyak mentah dunia hari ini kembali terkoreksi. Harga minyak mentah jenis West Texas Intermediate (WTI) turun 13,52 persen ke US$ 14,65 per barel, sementara jenis Brent turun 3,4 persen ke US$ 20,71 per barel.