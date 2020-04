Harga Minyak Anjlok, Wall Street Justru Menguat

New York, Beritasatu.com - Bursa Amerika Serikat atau Wall Street dibuka menguat pada awal perdagangan Senin (27/4/2020), ditopang oleh kemungkinan pembukaan kembali aktivitas perekonomian setelah wabah virus corona atau Covid-19 yang berangsur berkurang.

Indeks Dow Jones Industrial Average naik 0,56 persen, S&P 500 naik 0,72 persen, dan Nasdaq naik 0,88 persen di awal sesi perdagangan hari ini.

Beberapa negara bagian di AS seperti Alaska, Georgia, South Carolina, Tennessee dan Texas mulai memperbolehkan restoran dan usaha sejenis membuka kembali toko mereka.

Gubernur New York Andrew Cuomo pada hari Minggu kemarin mengatakan akan membuka kembali perekonomian New York secara bertahap. Tahap pertama adalah sektor konstruksi dan manufaktur. Pada tahap kedua, toko-toko boleh dibuka kembali sepanjang mempraktikkan physical distancing dan memiliki alat-alat mencegah penyebaran Covid-19.

Saham United Airlines, MGM Resorts dan Carnival naik 1 persen, Gap naik 0,9 persen, dan Kohl naik 1,3 persen.

Harga minyak mentah dunia kembali melemah. Harga minyak mentah jenis WTI turun 28,04 persen ke US$ 12,19 per barel. Sementara jenis Brent turun 8,54 persen ke US$ 19,61 per barel. Menurut Goldman Sachs, kilang minyak global diperkirakan akan mencapai kapasitas penuh dalam tiga minggu lagi dan hal ini memicu melemahnya harga minyak.