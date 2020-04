Kementerian Perdagangan Patok HET Gula di Rp 12.500

Jakarta, Beritasatu.com - Kementerian Perdagangan memastikan pasokan stok gula pasir akan cukup dan harganya masih akan sesuai dengan harga eceran tertinggi (HET) di Rp 12.500 per kilogram (kg). Pasalnya, dari hasil pemantauan harga gula dari produsen masih di bawah Rp 12.000 per kg. Namun, disayangkan setelah dilepas ke konsumen bisa mencapai Rp 17.000 per kg, khususnya di pasar tradisional.

“Tidak akan ada penyesuain HET. Ini masih bisa, artinya masih bisa terjangkau dengan harga segitu (Rp 12.500 per kg). Kalau dinaikkan akan ada inflasi, kecuali produksi ini melebihi HET. Harga HPP juga masih jauh dibawah HET,” ucap Menteri Perdagangan Agus Suparmanto dalam konferensi pers, Selasa (28/4/2020).

Dengan demikian, jika harga gula pasir dijual lebih tinggi dari harga yang sudah ditetapkan, Kemdag yang sudah membentuk tim pemantauan, bersama Satgas Pangan dan Bareskrim akan lakukan tindakan tegas mulai dari sanksi administratif hingga pidana. "Jangan ada pihak-pihak tertentu dan oknum-oknum ini melakukan penjualan yang tidk sehat," tegas Agus.

Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Suhanto menambahkan, HET gula dipertahankan karena semua ritel modern punya kemampuan untuk mengendalikan harga di Rp 12.500 per kg.

“Sampai saat ini pemerintah belum ada rencana menaikkan HET dalam kondisi Covid. Kami perhatikan kondisi ekonomi sosial masyarakat, jangan bebani masyarakat dengan HET naik. Evaluasi tetap tapi belum lakukan penyesuaian karena ternyata ritel modern masih sanggup dengan HET,” ungkapnya.