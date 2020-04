Bursa Asia Ditutup Bervariasi, Harga Minyak Anjlok ke US$ 10

Tokyo, Beritasatu.com - Bursa Asia ditutup mixed pada akhir perdagangan hari ini, Selasa (28/4/2020). Harga minyak terus melemah akibat kekhawatiran akan oversupply.

Indeks Nikkei 225 Jepang turun 0,06 persen ke 19.771,19, Indeks Komposit Shanghai turun 0,19 persen ke 2.810,02, Hang Seng Hong Kong naik 1,22 persen ke 24.575,96, ASX 200 Australia turun 0,16 persen ke 5.313,1, dan Kospi naik 0,59 persen ke 1.934,09.

Harga minyak mentah dunia hari ini kembali terkoreksi. Harga minyak mentah jenis West Texas Intermediate (WTI) turun 20,19 persen ke US$ 10,2 per barel, sementara jenis Brent turun 4,35 persen ke US$ 19,12 per barel.

Pandemi virus corona menyebabkan roda perekonomian terhenti sehingga permintaan minyak berkurang. Di sisi lain, kapasitas kilang minyak sudah hampir penuh, sementara rencana pengurangan produksi OPEC dianggap tidak cukup untuk mengimbangi lemahnya sisi permintaan.