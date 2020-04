Wall Street Menguat Seiring Pembukaan Sebagian Ekonomi AS

New York, Beritasatu.com - Bursa Amerika Serikat atau Wall Street dibuka menguat pada perdagangan hari ini, Selasa (28/4/2020). Investor optimistis akan prospek pembukaan kembali aktivitas perekonomian AS.

Dow Jones Industrial Average dibuka menguat 1,21 persen ke 24.426,72, S&P 500 naik 1,26 persen ke 2.914,87, sementara Nasdaq naik 0,7 persen ke 8.790,76.

Pelaku pasar mencermati laporan keuangan perusahaan, Sebanyak 145 perusahaan indeks S&P 500 akan mengumumkan laporan keuangan mereka pekan ini. Saham 3M naik 4,9 persen setelah laporan keuangan perusahaan yang menggembirakan. Sementara sektor keuangan dan industri menjadi penggerak S&P 500 dengan kenaikan 2 persen untuk masing-masing sektor.

Sentimen positif juga berasal dari pembukaan sebagian aktivitas ekonomi di Alaska, Georgia, South Carolina, Texas, dan Tennessee. Saham-saham yang kemarin menguat, kembali membukukan gain hari ini, seperti Wynn, Simon Property Group, dan Kohl yang naik masing-masing 2,9 persen.

Harga minyak mentah jenis WTI melemah tipis 1,88 persen ke US$ 12,54 per barel. Sementara jenis Brent naik 5,05 persen ke US$ 21 per barel.