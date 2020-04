Menko Perekonomian Sebut Harga Pangan Harian dan Mingguan Cukup Stabil

Jakarta, Beritasatu.com - Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebutkan perkembangan harga pangan harian maupun mingguan cukup stabil.

"Terkait stabilisasi harga dan penyediaan pangan pokok, disampaikan disini bahwa perkembangan harga pangan harian maupun mingguan cukup stabil," kata Airlangga Hartarto dalam konferensi pers seusai rapat terbatas dengan topik lanjutan pembahasan antisipasi kebutuhan bahan pokok melalui video conference yang dipimpin oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) dari Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Selasa (28/4/2020).

Ia memaparkan ada lima komoditas yang mengalami kenaikan 0,27% hingga 2,5 persen. Inflasi di Maret 2020 disumbang terutama oleh kenaikan gula pasir 0,02 persen, telur ayam ras 0,03 persen, dan bawang merah 0,01 persen.

"Beras memberikan andil inflasi di Januari-Oktober 2019 dan di 2020 beberapa bulan sebelumnya berikan andil deflasi," ujar Airlangga Hartarto.

Sedangkan kalau dilihat inflasi pangan secara year to date, Januari-Maret 2020 mencapai 0,11 persen. "Ini lebih rendah dibandingkan periode yang sama sepanjang tahun 2016-2019," ungkapnya.

Menurut Menko Perekonomian, kalau melihat harga beras per 27 April itu beras medium masih di kisaran Rp 11.800 per kilogram (kg), beras premium Rp 12.750 per kg, gula pasir di pasar tradisional Rp 18.250 per kg walaupun di pasar modern rata-rata Rp 12.500 per kg, dan daging sapi Rp 118.400 per kg

Kemudian cabai rawit Rp 38.350, cabai merah Rp 32.250, bawang merah Rp 45.500, bawang putih Rp 40.000, minyak goreng curah Rp 12.300, minyak goreng kemasan Rp 14.750, daging ayam ras Rp 28.450, dan telur ayam ras Rp 25.500.