Investor Lepas Saham Teknologi, Wall Street Ditutup Melemah

New York, Beritasatu.com - Bursa AS Wall Street melemah pada penutupan perdagangan Selasa atau Rabu pagi WIB (29/4/2020) ketika investor pindah dari saham-saham berkapitaliasi besar pemimpin pasar, ketika sejumlah negara mulai melonggarkan pembatasan untuk memerangi virus corona (Covid-19). Kinerja saham teknologi membuat ketiga indeks utama bursa AS ke zona merah.

Dow Jones Industrial Average turun 32,23 poin, atau 0,13 persen menjadi 24.101,55, S&P 500 kehilangan 15,09 poin, atau 0,52 persen menjadi 2.863,39 dan Nasdaq Composite turun 122,43 poin, atau 1,4 persen menjadi 8.607,73.

"Pasar saham saat ini adalah tentang uang yang keluar dari saham teknologi dan masuk ke saham bernilai ekonomis," kata Kepala Strategi Investasi Inverness Counsel, Tim Ghriskey, di New York.

Dia mengatakan, pemicunya adalah sejumlah negara mulai membuka pembatasan sehingga diharapkan ekonomi tumbuh. "Ini yang menyebabkan rotasi tersebut," kata dia.

Perusahaan-perusahaan kecil bernasib lebih baik dibanding perusahaan besar dalam beberapa hari terakhir, karena akan mendapat manfaat lebih dari pelonggaran pembatasan. Russell 2000, yang melacak perusahaan-perusahaan kecil, membukukan kenaikan kelima beruntun.

Namun dengan jumlah kasus Covid-19 di AS yang mencapai 1 juta, pejabat Gedung Putih memperingatkan angka kematian negara itu bisa naik lebih tinggi dari yang diproyeksikan sebelumnya jika lockdown dibuka lebih awal.

Bank sentral AS, Federal Reserve AS mengadakan pertemuan kebijakan moneter dua hari untuk membahas pengangguran dan tekanan ekonomi.

"Selama ekonomi tidak dibuka terlalu cepat dan menyebabkan infeksi meningkat, sepertinya virus telah mencapai puncak dan mungkin sedang menurun, ini memberikan harapan konsumen bahwa ekonomi akan berjalan lagi," tambah Ghriskey. .

Dari 11 sektor utama dalam S&P 500, tujuh ditutup melemah yang dipimpin sektor energi dan material.