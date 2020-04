Minyak Brent Menguat Didukung Pembukaan Lockdown, WTI Jatuh

New York, Beritasatu.com - Harga minyak mentah dunia patokan Amerika Serikat (AS) ditutup melemah 3 persen pada penutupan perdagangan Selasa (28/4/2020) setelah pasokan minyak domestik tidak naik setinggi yang diperkirakan karena penuhnya kilang penyimpanan.

Minyak mentah West Texas Intermediate (WTI) turun 44 sen, atau 3,4 persen menjadi US$ 12,34 per barel setelah anjlok 25 persen pada Senin. Patokan global, minyak mentah Brent naik 47 sen, atau 2,3 persen mencapai US$ 20,46 per barel, setelah turun 6,8 persen pada Senin.

Pasar didukung harapan permintaan akan pulih setelah beberapa negara mengumumkan pelonggaran pembatasan terkait virus corona (Covid-19). Setidaknya 16 negara bagian AS akan memulai kembali bisnisnya. Sementara Inggris mengatakan melonggarkan lockdown terlalu berbahaya karena berpotensi menimbulkan wabah gelombang kedua.

"Kehancuran permintaan telah meningkat di AS, tetapi pengurangan produksi baru saja dimulai," kata analis senior Price Futures Group, Phil Flynn.

Kilang penyimpanan minyak mentah AS naik 10 juta barel dalam sepekan yang berakhir 24 April menjadi 510 juta barel, dibandingkan ekspektasi analis 10,6 juta barel, data American Petroleum Institute, Selasa.

Pada minggu sebelumnya, persediaan minyak mentah naik 15 juta barel menjadi 518,6 juta barel, mendekati rekor sepanjang masa yaitu 535 juta barel pada 2017. Sementara Administrasi Informasi Energi akan merilis data inventaris pada Rabu pagi.

Secara global, penyimpanan minyak di darat (onshore) diperkirakan sudah terisi sekitar 85 persen pada pekan lalu, menurut data konsultasi Kpler.

"Sebagai tanda putus asanya industri untuk menyimpan, para pedagang minyak memilih menyewa kapal AS yang lebih mahal untuk menyimpan bensin atau mengirimkan bahan bakar ke luar negeri," kata salah seorang sumber yang mengatahui pengiriman minyak.

Kepala Eksekutif BP, Bernard Looney memperkirakan permintaan minyak global akan turun sekitar 15 juta barel per hari (bph) pada kuartal kedua karena lockdown akibat Covid-19. Angka itu lebih dari 10 juta barel per hari sesuai yang disepakati Organisasi Negara Pengekspor Minyak, Rusia dan produsen sekutu lainnya. Pengurangan ini akan mulai dilakukan 1 Mei.

Menteri Energi Rusia Alexander Novak mengatakan pasar minyak akan mulai menyeimbangkan setelah kesepakatan produksi berlaku, tetapi tidak ada kenaikan harga signifikan dalam waktu dekat karena tingginya tingkat penyimpanan global.