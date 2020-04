Bursa Asia Naik Jelang Putusan the Fed

Australia, Beritasatu.com - Bursa Asia menguat pada pembukaan perdagangan Rabu (29/4/2020) karena investor menunggu keputusan bank sentral AS (the Federal Reserve) tentang suku bunga, pada Rabu waktu AS.

Bursa Australia S&P/ASX 200 dibuka naik ke di 5.325 dibandingkan penutupan kemarin 5.313.10. Data inflasi Australia diperkirakan akan keluar pada Rabu, dengan Indeks Harga Konsumen untuk kuartal pertama akan dirilis sekitar jam 9:30 pagi HK/SIN.

Di Kospi Korea Selatan, Kospi naik 0,12 persen pada awal perdagangan. Sementara bursa Jepang tutup pada Rabu. Secara keseluruhan, indeks MSCI Asia di luar Jepang diperdagangkan naik 0,21 persen.

Samsung Electronics Korea Selatan membukukan laba bersih pada kuartal pertama 2020 sebesar 4,9 triliun won Korea (sekitar US$ 4,01 miliar), Reuters melaporkan Rabu. Namun laba itu masih di bawah perkiraan Refinitiv sebesar 5,1 triliun won.

The Fed diperkirakan akan mengumumkan keputusan suku bunganya pada pukul 02:00 HK/SIN pada Kamis. Investor akan mencari panduan tentang suku bunga bank sentral AS di masa depan karena negara tersebut akan membuka kembali perekonomiannya secara bertahap.

Semalam di Amerika Serikat, Dow Jones Industrial Average turun 32,23 poin, atau 0,13 persen menjadi 24.101,55, S&P 500 kehilangan 15,09 poin, atau 0,52 persen menjadi 2.863,39 dan Nasdaq Composite turun 122,43 poin, atau 1,4 persen menjadi 8.607,73.