Pagi Ini, Minyak Acuan AS Menguat

Tokyo, Beritasatu.com - Harga minyak mentah dunia menguat di awal sesi Rabu (29/4/2020) pada jam perdagangan Asia.

Harga minyak mentah patokan internasional Brent naik 1,71 persen mencapai US$ 20,81 per barel. Sementara minyak mentah berjangka acua AS, West Texas Intermediate (WTI) juga naik 7,54 persen menjadi US$ 13,27 per barel.

Sebelumnya harga minyak mentah dunia patokan AS ditutup melemah 3 persen pada penutupan perdagangan Selasa (28/4/2020) setelah pasokan minyak domestik tidak naik setinggi yang diperkirakan karena penuhnya kilang penyimpanan.

Minyak mentah WTI turun 44 sen, atau 3,4 persen menjadi US$ 12,34 per barel setelah anjlok 25 persen pada Senin. Patokan global, minyak mentah Brent naik 47 sen, atau 2,3 persen mencapai US$ 20,46 per barel, setelah turun 6,8 persen pada Senin.

Indeks dolar AS, yang melacak greenback terhadap sekeranjang mata uang lainnya berada di 99,865 setelah sebelumnya jatuh ke level 99,5.

Yen Jepang diperdagangkan pada 106,78 per dolar setelah menguat tajam dari level di atas 107,2 kemarin.

Dolar Australia berpindah tangan pada US$ 0,6507 menyusul kenaikan dari di bawah US$ 0,648 kemarin.