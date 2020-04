Emas Antam Terkoreksi Rp 7.000 Per Gram

Jakarta, Beritasatu.com - Harga emas batangan bersertifikat logam mulia PT Aneka Tambang (Antam) Tbk pada perdagangan Selasa (28/4/2020) mencapai Rp 928.000 per gram atau turun Rp 7.000 dari perdagangan sebelumnya Rp 935.000 per gram.

Berdasarkan situs resmi perseroan logammulia.com yang dikutip Beritasatu.com, hingga pukul 10.00 WIB pagi ini, harga emas Antam di butik Pulogadung Jakarta, Rp 928.000 per gram.

Adapun di butik emas lainnya di Jakarta seperti Gedung Antam, Menara Ravindo dan Mall Ambasador harga emas mencapai Rp 935.000 per gram.

Sementara harga emas lanjutkan penurunan untuk hari ketiga berturut-turut pada akhir perdagangan Selasa atau Rabu pagi WIB (29/4/2020), menyusul rencana beberapa negara melonggarkan pembatasan akibat virus corona (Covid-19). Kontrak emas paling aktif pengiriman Juni di divisi COMEX New York Mercantile Exchange, turun US$ 1,6 atau 0,09 persen, menjadi US$ 1.722,2 per ounce.

Berikut daftar harga emas Antam di Jakarta Pulogadung dalam sejumlah pecahan:

Untuk pecahan 500 gram: Rp 442,3 juta.

250 gram: Rp 221,250 juta.

100 gram: Rp 88,6 juta.

50 gram: Rp 44,335 juta.

25 gram:Rp 22,205 juta.

10 gram: Rp 8,925 juta.

5 gram: Rp 4,495 juta.

1 gram: Rp 928.000.