Wall Street Menguat Ditopang Sentimen Obat Covid-19

New York, Beritasatu.com - Bursa Amerika Serikat atau Wall Street ditutup menguat pada perdagangan hari Rabu (29/4/2020). Sentimen perkembangan obat virus corona atau Covid-19 dan keputusan bank sentral AS (the Fed) menahan suku bunga menopang penguatan bursa.

Indeks Dow Jones Industrial Average naik 2,21 persen ke 24633,86, S&P 500 naik 2,66 persen ke 2939,51, dan Nasdaq naik 3,57 persen ke 8914,71.

Gilead Sciences Inc mengatakan obat remdesivir buatannya menunjukkan hasil yang menjanjikan sehingga saham perusahaan naik 5,7 persen.

Menurut Kementerian Perdagangan, perekonomian AS mengalami kontraksi 4,8 persen di kuartal pertama, mengakhiri periode pertumbuhan ekonomi terpanjang dalam sejarah AS. The Fed memperkirakan situasi akan memburuk di kuartal kedua. The Fed mengantisipasi hal ini dengan menahan suku bunga acuan di 0 persen.

Saham Alphabet Inc naik 8,9 persen ditopang olehkenaikan pendapatan 13 persen, sementara Boeing Co menguat 5,9 persen setelah perusahaan mengatakan akan memangkas produksi dan karyawan. Perusahaan aplikasi ride-sharing Lyft juga naik 4 persen setelah mengumumkan akan mengurangi 17 persen tenaga kerjanya. Pada perdagangan pascapenutupan pasar, saham Facebook naik 8 persen, Microsoft dan Tesla juga naik sekitar 2 persen ditopang oleh kinerja perusahaan yang menggembirakan.