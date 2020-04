Produksi Minyak AS Turun, Harga Minyak Menguat

Texas, Beritasatu.com - Harga minyak dunia menguat ditopang oleh potensi pembukaan kembali aktivitas ekonomi dan minimnya penambahan stok minyak di tengah-tengah oversupply.

Harga minyak mentah dunia jenis West Texas Intermediate (WTI) naik 5,58 persen ke US$ 15,9 per barel. Sementara jenis Brent naik 10,17 persen ke US$ 22,54 per barel.

Gilead Sciences mengumumkan obat remdesivir menunjukkan hasil menggembirakan. Sebanyak 50 persen pasien yang diberikan dosis lima hari menunjukkan kondisi membaik dari gejala Covid-19.

Beberapa negara mengumumkan pelonggaran pembatasan terkait virus corona (Covid-19). Setidaknya 16 negara bagian AS akan memulai kembali bisnisnya. Pemerintah AS beberapa waktu lalu telah mengumumkan panduan pembukaan kembali bisnis di tengah-tengah wabah corona.

US Energy Administration melaporkan stok minyak naik 9 juta barel per 24 April, di bawah ekspektasi analis yang disurvei FactSet sebesar 11,7 juta barel. Produksi minyak AS juga turun sebesar 100.000 barel per hari (bph) ke 12,1 juta bph pekan lalu.