Mirae Asset: IHSG Diprediksi Lanjut Menguat

Jakarta, Beritasatu.com - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) diperkirakan melanjutkan penguatan hari ini, Kamis (30/4/2020). IHSG ditutup lebih tinggi pada hari Rabu (29/4/2020) didukung oleh laba perusahaan 1Q20 yang positif dan rebound harga minyak mentah.

Mirae Asset Sekuritas Indonesia memperkirakan pertumbuhan ekonomi 2020 akan mencapai 2,2 persen, dengan kontraksi QoQ yang dalam pada kuartal pertama dan kedua tahun 2020.

"Kami berharap IHSG akan diperdagangkan lebih tinggi hari ini," tulis Mirae Asset dalam risetnya hari ini, Kamis (30/4/2020).

Indeks AS berakhir lebih tinggi pada hari Rabu setelah perkembangan positif pada pengobatan potensial Covid-19. Gilead Sciences naik 5.7 persen setelah obat virus corona eksperimental remdesivir dilaporkan menunjukkan efek positif. The Fed berjanji untuk mempertahankan Fed-funds rate pada kisaran mendekati nol sampai lapangan kerja membaik dan inflasi kembali. PDB AS 1Q20 menunjukkan ekonomi menyusut 4.8 persen, kontraksi paling signifikan sejak 2008. Harga minyak mentah WTI rebound 24.8 persen menjadi USD15,40/barel setelah persediaan minyak mentah AS naik kurang dari yang diperkirakan minggu lalu.