IHSG Lanjutkan Penguatan ke Level 4.716

Jakarta, Beritasatu.com- Indeks harga saham gabungan (IHSG) terus lanjutkan penguatannya dan kembali menjajaki level psikologis 4.700. Pada perdagangan Kamis (30/4), IHSG dibuka langsung melonjak 1,19 persen atau 54,33 poin menjadi 4.621,32 dan terus menguat hingga ditutup naik di sesi II dengan kenaikan cukup besar yakni 3,26 persen atau 149,08 poin ke level 4.716,40.

Penutupan IHSG hari ini diiringi aksi beli saham oleh investor asing yang ditunjukkan dengan jumlah beli bersih asing atau net foreign buy sebesar Rp 431,65 miliar. Di mana, dari 10 sektor saham, seluruh sektor mengalami kenaikan dan yang tertinggi adalah keuangan sebesar 5,55 persen. Keuangan naik tinggi seiring pernyataan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang menyebutkan stabilitas jasa keuangan hingga April masih terjaga di tengah pandemi Covid-19.

Sementara, frekuensi perdagangan saham tercatat sebanyak 641.872 kali transaksi dengan jumlah saham yang diperdagangkan sebanyak 8,74 miliar lembar saham senilai Rp 10,11 triliun. Sebanyak 258 saham naik 136 saham menurun, dan 146 saham tidak bergerak nilainya.

Bursa regional dan IHSG juga kompak ditutup menguat pada hari terakhir bulan ini di tengah optimisme dari kinerja emiten dan adanya kemajuan dalam perang terhadap virus corona. Indeks Nikkei yang kemarin libur, kali ini ditutup menguat 2,14 persen. Sedangkan, Hong Kong dan Korea Selatan ditutup untuk liburan.

Kali ini, kenaikan IHSG dan indeks regional lainnya sejalan dengan indeks di bursa saham Amerika Serikat. Wall Street mengalami rebound pada Rabu (29/4) seiring mencuatnya optimisme keefektifan obat Covid-19 yang dikembangkan Gilead Sciences. Namun, penguatan Wall Street terbatasi laporan Departemen Perdagangan AS yang menyatakan bahwa GDP Negeri Paman Sama berkontraksi 4,8 persen pada kuartal I 2020.

Di sisi lain, Federal Reserve AS (The Fed) tidak mengubah suku bunga sebagai hasil pertemuan kebijakan moneter yang berlangsung dua hari. Gubernur The Fed Jerome Powell menyebut ekonomi AS akan membaik setelah lockdown berakhir dan bank sentral AS akan mendukung proses pemulihan.

Alhasil, indeks Dow Jones Industrial Average di Bursa Efek New York, Amerika Serikat, meningkat 532,31 poin, atau sekitar 2,21 persen, menjadi 24.633,86. Indeks S&P 500 melonjak 76,12 poin, atau sekitar 2,66 persen, menjadi 2.939,51. Indeks komposit Nasdaq melambung 306,98 poin, atau sekitar 3,57 persen, menjadi 8.914,71.

Direktur Indosurya Bersinar Sekuritas William Surya Wijaya, Kamis (30/4) menuturkan, pekan pendek yang dilalui IHSG saat ini sedikit banyak memberikan peluang IHSG untuk kembali terkonsolidasi dengan pola tekanan yang cukup terbatas. Namun, mengingat kondisi perekonomian Indonesia masih berada dalam kondisi stabil, peluang koreksi wajar masih dapat dimanfaatkan oleh investor untuk melakukan akumulasi pembelian. Sementara, potensi teknikal rebound memang masih terlihat pada pergerakan IHSG.