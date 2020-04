Kemtan Integrasikan Aplikasi Peta Ekspor ke Pasar Digital Global

Jakarta, Beritasatu.com - Kementerian Pertanian (Kemtan) melalui Badan Karantina Pertanian (Barantan) menggandeng pasar digital global untuk mendorong peningkatan ekspor pertanian melalui perdagangan digital.

Kemtan mengintegrasikan peta aplikasi ekspor produk pertanian atau Indonesia Map of Agriculture Export (IMACE) dengan pasar digital global melalui platform IndonesiaHub yang akan diluncurkan pada Juni 2020.

“Paradigma digital menjadi penting. You do digital or you die. Untuk itu pertanian yang saat ini kita bentuk adalah yang maju, mandiri dan modern,” kata Menteri Pertanian, Syahrul Yasin Limpo, dalam keterangan tertulisnya, Kamis (30/4/2020).

Menurutnya, dengan integrasi ini diharapkan para pemangku kepentingan dapat mengambil informasi relevan yang dibutuhkan. Kemtan selaku regulator, dapat memudahkan dalam menyusun disain regulasi ke depan yang lebih kondusif memayungi dunia usaha yang berkeadilan.

Sementara bagi dunia usaha, akan mempeoleh informasi yang cukup terkait ketersediaan produk pertanian berorientasi ekspor, baik dari sisi jumlah, kawasan atau lokasi serta negara tujuan.

Pimpinan PT Anugerah Tangkas Transportindo selaku authorized channel partner Alibaba.com, Siswadhy Pranoto, menyambut baik integrasi ini. Misalnya, terkait dengan bunga melati yang merupakan komoditas pertanian unggulan Jawa Tengah ini.

Saat negara lain seperti Thailand dan India tidak bisa menghasilkan melati, sementara pada saat itu produk Tanah Air berlimpah, sehingga dapat ekspor ke negara tersebut. Demikian juga misalnya manggis yang memiliki titik sentra yang masa matangnya bisa berbeda-beda dalam satu sentra.

“Dengan terintergasi dengan aplikasi IndonesiaHub yang menjadi penghubung ekspor untuk produk pertanian dengan berkolaborasi dengan IMACE menjadi kolaborasi yang sangat berguna bagi pembeli di luar negeri,” imbuh Siswadhy.