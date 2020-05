Pagi Ini, Harga Minyak di Zona Hijau

Tokyo, Beritasatu.com - Harga minyak mentah dunia pada awal sesi di perdagangan Asia, Jumat (1/5/2020) menguat.

Patokan internasional minyak mentah berjangka Brent naik 3 persen menjadi US$ 27,29 per barel. Sedangkan minyak mentah berjangka patokan AS, WTI bertambah 6 persen menjadi US$ 19,99 per barel.

Baca juga: Perusahaan Migas Dunia Akan Kehilangan Pendapatan Rp 15.000 T

MUFG bank Jepang memperkirakan harga minyak Brent akan naik menjadi US$ 35 per barel pada kuartal ketiga 2020, dan US$ 46 per barel dalam tiga bulan terakhir tahun ini. Adapun pada awal 2021 diprediksi mencapai US$ 49. Hal ini sangat tergantung keefektifan langkah pembatasan jarak sosial dan sebeapa lama lockdown akan dicabut.

Indeks dolar AS, yang melacak greenback terhadap sekeranjang mata uang lainnya, berada di 99,119 menyusul penurunan dari level di atas 100 yang terlihat awal pekan ini.

Baca juga: Wall Street Catat Bulan Terbaik dalam Beberapa Dekade

Yen Jepang diperdagangkan pada 107,38 per dolar setelah melemah tajam kemarin dari level di 106,5. Dolar Australia berpindah tangan pada US$ 0,6489 setelah mecapai level tertinggi di US$ 0,657 kemarin.