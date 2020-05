Harga Emas Turun Lima Hari Berturut-turut

Chicago, Beritasatu.com - Harga emas merosot pada akhir perdagangan Kamis atau Jumat pagi WIB 91/5/2020), untuk hari kelima berturut-turut, karena perdagangan teknikal (technical trading). Namun harga emas menuju bulan terbaiknya karena sejumlah stimulus untuk membendung kerusakan ekonomi akibat wabah virus corona (Covid-19).

Kontrak emas paling aktif untuk pengiriman Juni di divisi COMEX New York Mercantile Exchange, jatuh US$ 19,2 atau 1,12 persen, menjadi US$ 1.694,2 per ounce.

"Ada beberapa likuidasi posisi jangka panjang setelah kemungkinan beberapa kekecewaan bahwa itu tidak bergerak lebih tinggi. Jika kita mendapatkan di bawah level support penting US$ 1.662, itu bisa turun lebih banyak," kata analis ED&F Man Capital Markets, Edward Meir, seperti dikutip oleh Reuters.

Dia mengatakan, kekhawatiran virus tampaknya sedikit berkurang karena sejumlah negara mulai melonggarkan pembatasan. "Tidak banyak yang melarikan ke aset-aset safe haven seperti yang kita lihat beberapa minggu lalu," kata dia.

Emas mendapat dukungan karena investor terus menimbang dampak langkah stimulus pemerintah. Meskipun beberapa vaksin sedang dalam pengembangan, terutama di Beijing dan di Universitas Oxford di Inggris, para investor percaya bahwa upaya ini adalah jalan keluar kesuksesan.

Logam mulia mendapat dukungan tambahan ketika laporan Departemen Tenaga Kerja AS Kamis (30/4) menempatkan klaim pengangguran awal sebesar 3,84 juta, lebih buruk dari yang diperkirakan.

Logam mulia lainnya, perak pengiriman Juli turun 34,2 sen atau 2,23 persen, menjadi US$ 14,973 per ounce. Platinum pengiriman Juli naik US$ 13,4 atau 1,68 persen menjadi US$ 813 per ounce.