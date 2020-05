Wall Street Runtuh karena Ancaman Tarif Trump ke Tiongkok

New York, Beritasatu.com - Bursa AS Wall Street turun tajam pada akhir perdagangan Jumat atua Sabtu (2/5/2020) setelah Presiden AS Donald Trump akan menerapkan kembali tarif baru terhadap Tiongkok dalam menanggapi pandemi virus corona (Covid-19), yang telah menyebabkan ekonomi global terhenti.

Dow Jones Industrial Average turun 622,03 poin, atau 2,55 persen menjadi 23.723,69, S&P 500 kehilangan 81,72 poin, atau 2,81 persen menjadi 2.830,71, dan Nasdaq Composite turun 284,60 poin, atau 3,2 persen menjadi 8.604,95 .

Ketiga indeks saham utama AS ditutup turun lebih 2 persen pada minggu ini.

Mei sering ditandai dengan aksi jual saham. Pada hari pertama bulan Mei ini, kegelisahan meningkat karena beberapa negara bagian AS mulai melonggarkan penutupan.

"Pasar April sangat kuat ketika bisa melewati pelemahan ekonomi di mana stimulus mendorong kembali pertumbuhan ekonomi," kata Kepala Investasi Lenox Wealth Advisors, David Carter, di New York. "Tapi itu bisa jadi lembah yang lebih panjang dan lebih dalam dari yang diperkirakan banyak orang."

Kinerja saham pada bulan April terllhat bagus. Indeks S&P 500 dan Dow membukukan kenaikan persentase bulanan terkuat dalam 33 tahun.

Trump mengatakan AS sedang menyusun langkah-langkah pembalasan melalui penerapan tarif dagang terhadap Tiongkok yang diklaim sebagai penyebar wabah Covid-19. Trump menyalahkan Tiongkok karna telah memberikan informasi yang salah ketika virus itu muncul dari kota Wuhan di Tiongkok dan menyebar cepat ke seluruh dunia.

"Trump bereaksi ke Tiongkok adalah hal terakhir yang dibutuhkan pasar mengingat begitu banyak ketidakpastian ekonomi dan keuangan saat ini," tambah Carter.

Laporan pendapatan yang kurang bagus sejumlah emiten seperti Amazon.com dan lemahnya data ekonomi membebani sentimen pasar.

Aktivitas manufaktur AS April melemah ke level terendah 11 tahun karena penutupan pabrik, menurut indeks manajer pembelian Institute for Supply Management.

Semua atau 11 sektor S&P 500 ditutup di zona merah, dengan sektor energi menderita penurunan persentase terbesar.

Musim pelaporan perusahaan telah melewati titik tengah, dengan 275 perusahaan di S&P 500 melaporkan hasil kuartalan. Dari total yang malaporkan, 68 persen tidak sesuai perkiraan konsensus.

Saham Tesla Inc jatuh 10,3 persen setelah pimpinan perusahaan Elon Musk mengatakan dalam tweet bahwa harga saham pembuat mobil listrik itu terlalu tinggi.

Saham Amazon.com turun 7,6 persen setelah pengecer online itu memperingatkan biaya terkait pandemi dapat menyebabkan kerugian kuartalan pertama dalam lima tahun.

Exxon Mobil turun 7,2 persen setelah perusahaan melaporkan penurunan laba karena anjloknya permintaan dan harga minyak.