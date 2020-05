Harga Emas Rebound setelah Trump Ancam Tarif Dagang

Chicago, Beritasatu.com - Harga emas berjangka berbaik arah menguat (rebound) pada akhir perdagangan Jumat atau Sabtu pagi WIB (2/5/2020), setelah lima hari berturut-turut melemah karena sentimen risiko memburuk setelah Presiden AS Donald Trump mengancam mengenakan tarif baru terhadap Tiongkok.

Kontrak emas paling aktif untuk pengiriman Juni di divisi COMEX New York Mercantile Exchange naik US$ 6,7 atau 0,4 persen, menjadi US$ 1.700,9 per ounce.

"Kami melihat penurunan di pasar ekuitas AS. Tampaknya Trump mengisyaratkan akan memulai perang dagang," kata Kepala Strategi Market Blue Line Futures, Phil Streible, di Chicago.

Kondisi ini kata dia, membuat investor melepas aset yang mungkin terpengaruh akibat kebijakan Trump dan kembali ke aset-aset aman, khususnya emas.

Trump mengatakan pada Kamis (30/4/2020) bahwa AS akan mengancam tarif baru untuk Beijing, sebagai bentuk balasan karena wabah itu diklaim berasa dari Tiongkok.

Bursa saham AS semalam jatuh. Dow Jones Industrial Average turun 622,03 poin, atau 2,55 persen menjadi 23.723,69, S&P 500 kehilangan 81,72 poin, atau 2,81 persen menjadi 2.830,71, dan Nasdaq Composite turun 284,60 poin, atau 3,2 persen menjadi 8.604,95.

Afrika Selatan mengambil langkah pertama pada Jumat (1/4/2020) untuk melongggarkan lockdown, sehari setelah Perdana Menteri Inggris Boris Johnson berjanji akan melakukan hal yang sama secara bertahap pada minggu depan untuk kembali ke kehidupan normal.

Data baru menunjukkan aktivitas manufaktur AS merosot ke level terendah 11-tahun pada April ketika virus menimbulkan kekacauan rantai pasokan.

Emas cenderung mendapat manfaat dari stimulus karena sering dipandang sebagai lindung nilai terhadap inflasi dan penurunan nilai mata uang.

Logam mulia lainnya, p​​​​erak pengiriman Juli turun 3,5 sen atau 0,23 persen, menjadi US$ 14,938 per ounce. Platinum pengiriman Juli turun US$ 39,1 atau 4,81 persen, menjadi US$ 773,9 per ounce.