Harga Minyak Brent Turun, WTI Menguat

New York, Beritasatu.com - Harga minyak dunia bervariasi pada akhir perdagangan Jumat atau Sabtu pagi WIB (2/5/2020).

Harga minyak mentah West Texas Intermediate (WTI) untuk pengiriman Juni naik 94 sen atau 5,0 persen menjadi US$ 19,78 per barel di New York Mercantile Exchange, setelah naik di atas US$ 20 pada awal sesi. Sementara harga minyak mentah Brent untuk pengiriman Juli turun tipis empat sen atau 0,2 persen, menjadi US$ 26,44 per barel di London ICE Futures Exchange. Kontrak Juni berakhir pada Kamis (30/4/2020) pada US$ 25,27.

Namun secara mingguan, kedua acuan membukukan keuntungan pertama dalam empat pekan ketika OPEC memulai pemangkasan produksi untuk mengatasi kelebihan pasokan karena krisis virus corona (Covid-19).

Pada April, minyak mentah AS jatuh ke level terendah sepanjang masa dan diperdagangkan negatif untuk pertama kalinya dalam sejarah, sementara Brent mencapai level terendah hampir 21 tahun karena pandemi menekan permintaan.

Setelah tiga minggu berturut-turut melemah, minyak mentah Brent mencatat kenaikan 23 persen, sementara WTI meningkat 17 persen.

WTI juga mendapat dukungan setelah perusahaan energi AS mengurangi rig minyak selama tujuh minggu berturut-turut, sehingga jumlah totalnya turun menjadi 325 rig, terendah sejak Juni 2016, kata perusahaan jasa energi Baker Hughes Co.

Organisasi Negara-negara Pengekspor Minyak (OPEC), Rusia dan produsen lainnya, yang dikenal sebagai OPEC+, telah sepakat memangkas produksi sebesar 9,7 juta barel per hari mulai 1 Mei.

Beberapa negara termasuk provinsi Hubei, tempat Covid-19 baru pertama kali terdeteksi, sedang melonggarkan pembatasan untuk menahan virus.

"Stok minyak bumi global kemungkinan mencapai puncak pada April karena permintaan minyak menyusut hampir 25 juta barel per hari secara tahun ke tahun," menurut laporan BofA Global Research.

"Sekarang, sejumlah negara bangkit dari lockdown meningkatkan permintaan,"

Meski begitu, ada keraguan pengurangan produksi, tidak akan cukup mengimbangi melemahnya permintaan.

"Pemotongan produksi akhirnya dimulai," kata analis OANDA, Craig Erlam. "Harga masih sangat rendah dan dua minggu ke depan kemungkinan akan melihat volatilitas kembali."