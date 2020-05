Pertamina Diskon 30% Pertamax dan DEX Series

Jakarta, Beritasatu.com - PT Pertamina (Persero) memberikan diskon sebesar 30 persen untuk BBM jenis Pertamax series (Pertamax, Pertamax Turbo) dan DEX Series (Pertamina DEX, Dexlite) melalui cashback pembelian nontunai di SPBU Pertamina dengan menggunakan LinkAja dari aplikasi My Pertamina.

"Ramadhan Cashback 30 persen #BerkahDiRumah MyPertamina merupakan Program Loyalty yang diberikan kepada konsumen," kata VP Communication Pertamina Fajriyah Usman dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (2/5/2020).

Cashback saldo yang didapatkan yaitu sebesar 30 persen atau maksimal Rp 20.000 per hari per satu kali transaksi pertama untuk 2.000 konsumen pertama per hari selama periode program dari tanggal 27 April - 23 Mei 2020.

"Konsumen bisa mendapatkan cashback tersebut dengan membeli produk Pertamax Series dan Dex Series di SPBU yang sudah terkoneksi dengan aplikasi My Pertamina" jelas Fajriyah.

Penyediaan produk Pertamax Series dan Dex Series merupakan bagian dari komitmen Pertamina untuk produk BBM berkualitas sebagai bagian dari mendukung pemanfaatan energi yang ramah lingkungan.

Lebih lanjut Fajriyah menyampaikan, program ini dapat dimanfaatkan oleh masyarakat yang bekerja di sektor kesehatan, logistik, industri strategis dan sektor lain yang diperbolehkan beroperasi selama masa PSBB.

Program cashback ini diharapkan dapat meringankan beban ekonomi masyarakat yang sedang menghadapi pandemi Covid-19.

Selain itu, apabila konsumen ingin menikmati layanan pesan antar Pertamina Delivery Service produk BBM dan LPG, konsumen dapat menghubungi Pertamina Call Center 135.