Rugi $ 50 M, Peramal dari Omaha Pilih Pegang Cash

New York, Beritasatu.com - Berkshire Hathaway, perusahaan investasi investor kakap Warren Buffet, menderita kerugian bersih US$ 47,5 miliar dolar (Rp 697 triliun) akibat Covid-19. Buffet kini lebih memilih menyimpan uang tunai dibanding saham.

Pada hari Sabtu (2/5/2020), Berkshire melaporkan rugi bersih sebesar US$ 49,75 miliar di kuartal pertama tahun ini, atau sekitar US$ 30.653 per saham Kelas A, yang merefleksikan kerugian US$ 54,52 miliar dari investasi saham biasa. Di tahun sebelumnya, Berkshire mencatat laba bersih US$ 21,66 miliar atau sekitar US$ 13.209 per saham.

Laba operasi perusahaan naik 6 persen ke US$ 5,87 miliar, sekitar US$ 3.624 per saham Kelas A atau US$ 3.388 per saham biasa. Buffet menilai laba operasi sebagai indikator kinerja perusahaan yang lebih baik dibandingkan laba bersih.

Di periode yang sama, Berkshire mengakumulasi US$ 137 miliar dalam bentuk cash dan instrumen setara, naik dari US$ 127 miliar di akhir tahun lalu. Perusahaan hanya membeli saham sebesar US$ 1,8 miliar dan melakukan pembelian kembali saham Berkshire Hathaway sebesar US$ 1,7 miliar. Posisi terakhir saham Berkshire Hathaway Inc turun 2,74 persen ke US$ 273.975 per lembar.

Buffet mengatakan sejauh ini dia tidak melihat ada perusahaan yang menarik untuk dibeli sehingga posisi uang perusahaan masih begitu masif.

"Kami belum melakukan apapun karena tidak ada yang menarik. Keadaan ini bisa berubah dengan cepat atau tidak berubah sama sekali," kata pria yang dijuluki Peramal dari Omaha dalam RUPST di Omaha, Nebraska, Sabtu (2/5/2020).

Buffet juga mengatakan bahwa perusahaannya telah melepas semua saham di sektor maskapai, termasuk United Airlines, American Airlines, Southwest Airlines, dan Delta Airlines.

"Industri penerbangan adalah salah satu industri paling parah terdampak shutdown yang berada di luar kendali kita," kata Buffet.