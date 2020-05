Pengusaha Transportasi Minta Penurunan Harga Solar

Jakarta, Beritasatu.com- Pengusaha transportasi meminta pemerintah menurunkan harga BBM jenis solar. Penurunan harga solar diperkirakan akan memangkas biaya pembangkit listrik yang kini masih menggunakan bahan bakar ini sekitar 20%. Apabila ditambah dengan penurunan harga batu bara dan gas yang mencapai 50%, biaya pembangkit listrik akan turun drastis sehingga tarif listrik menjadi murah.

Selain tarif listrik, menurut Ketua Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Jawa Timur Bambang Haryo Soekartono, harga gas yang merosot hingga di bawah US$2 per MMBtu seharusnya membuat harga pupuk juga turun lebih dari 50%, mengingat pabrik pupuk di dalam negeri masih membeli gas pada harga US$7 per MMBtu.

“Penurunan harga solar, tarif listrik dan gas ini akan menjadi insentif yang sangat efektif bagi pelaku usaha dan masyarakat di tengah kesulitan ekonomi akibat corona. Dampaknya sangat besar bagi perekonomian dan stabilitas keamanan nasional,” ujarnya, Minggu (3/4/2020).

Bambang khawatir, apabila harga solar tidak segera diturunkan bisa menghambat sektor transportasi beserta sistem konektivitas nasional. Sebagai negara kepulauan dengan luas 5 juta kilo meter persegi, Indonesia dinilai memiliki sistem antarmoda atau konektivitas yang sudah terbangun sedemikian rupa. Kondisi ini berbeda dengan negara kontinen, seperti Australia atau Tiongkok.

Oleh sebab itu, ia berharap pemerintahan Presiden Jokowi bertindak cepat dan bijak dalam menyelamatkan ekonomi nasional, salah satunya dengan memanfaatkan kesempatan menurunkan harga solar ketika harga minyak dunia sedang sangat murah. Harga solar di Indonesia sejak Februari 2020 masih dipatok sebesar Rp 9.400 per liter untuk Bio Solar dan Rp 9.500 untuk Dexlite. Sebagai perbandingan, Malaysia yang merupakan negara produsen minyak menjual diesel atau solar hanya RM1,43 (Rp5.028 per liter). Bahkan di sejumlah negara produsen minyak lainnya, solar dijual di bawah Rp 2.000 per liter.

Apabila harga solar turun paling tidak separuhnya, Bambang menilai, dunia usaha di dalam negeri akan terbantu. Sektor transportasi akan mampu bertahan karena biaya turun drastis, beban industri termasuk tarif hotel dan restoran juga akan berkurang signifikan.

“Daya beli masyarakat otomatis akan meningkat dan pada akhirnya ekonomi tumbuh,” katanya