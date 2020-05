Ini Penjelasan Menteri ESDM soal Harga BBM Belum Turun

Jakarta, Beritasatu.com - Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif menyatakan pemerintah tidak menurunkan harga bahan bakar minyak (BBM), meskipun harga minyak dunia anjlok.

Berbicara dalam rapat virtual dengan Komisi VII DPR, Senin (4/5/2020), Menteri ESDM Arifin Tasrif mengatakan pihaknya sudah melakukan evaluasi penyesuaian harga jual eceran BBM. Keputusannya, penerapan harga jual eceran bulan Mei masih sama dengan bulan April 2020, alias belum ada perubahan harga. "Kebijakan itu diambil dengan berbagai pertimbangan," kata Arifin.

Dia menjelaskan pemerintah terus memantau perkembangan harga minyak dunia yang belum stabil atau memiliki volatilitas yang cukup tinggi. Selain itu, menunggu pengaruh pemotongan OPEC+ sekitar 9,7 juta barel per hari pada Mei-Juni 2020 dan pemotongan 7,7 juta barel per hari pada Juli – Desember 2020. Termasuk 5,8 juta barel per hari pada Januari 2021- April 2022. "Harga BBM di Indonesia merupakan salah satu yang termurah di antara negara-negara ASEAN dan beberapa negara di dunia,” ungkap Arifin.

Pertimbangan lainnya adalah volume penjualan BBM di Indonesia turun secara signifikan sekitar 26,4 persen pada April dibandingkan kondisi sebelum pandemi virus corona (Covid-19) di Januari-Februari. Padahal, harga jenis BBM umum telah mengalami penurunan dua kali di 2020 yakni pada Januari dan Februari 2020.

"Dengan tingkat penurunan yang cukup signifikan di Bulan Januari pada kisaran Rp 300 per liter – Rp 1.750 per liter, dan bulan Februari pada kisaran Rp 50 per liter – Rp 300 per liter,” paparnya.

Alasan terakhir, pemerintah masih menjaga harga tetap karena harga minyak dunia dan kurs masih tidak stabil serta dapat turun.