Harga Minyak Terangkat Seiring Pelonggaran Lockdown

New York, Beritasatu.com - Harga minyak mentah dunia meningkat seiring makin banyaknya negara melonggarkan lockdown virus corona atau Covid-19 dan produsen-produsen minyak mulai mengurangi persediaan minyak.

Permintaan akan minyak turun 30 persen selama bulan April karena negara-negara melakukan pembatasan aktivitas ekonomi. Permintaan lemah diperkirakan masih akan berlanjut selama berbulan-bulan. Di saat yang bersamaan negara-negara penghasil minyak membatasi produksi karena harga minyak sudah di bawah harga keekonomiannya.

Harga minyak mentah jenis West Texas Intermediate naik 3,08 persen ke US$ 20,39 per barel, sementara Brent naik 1,1 persen ke US$ 26,72 per barel.

Italia, Finlandia dan sebagian negara bagian di AS sudah mulai melonggarkan lockdown demi membangkitkan perekonomian. Namun di sisi lain, keputusan ini harus diambil dengan berhati-hati karena kasus Covid-19 sudah melewati angka 3,5 juta dan lebih dari 250.000 orang meninggal dunia.

Goldman Sachs merevisi ke atas proyeksi harga minyak di 2021. Brent diperkirakan ada di kisaran US$ 55,63 per barel, naik dari proyeksi sebelumnya US$ 52,5 per barel. Sementara WTI diperkirakan di kisaran US$ 51,38 per barel, naik dari proyeksi sebelumnya US$ 48,5.