Hatta Rajasa: Resesi Akibat Covid-19 di Depan Mata

Jakarta, Beritasatu.com - Ketua Majelis Pertimbangan Partai Amanat Nasional (MPP PAN) Hatta Rajasa menyatakan stimulus virus corona atau Covid-19 yang dikeluarkan Pemerintah di angka Rp 400-an triliun, tidak akan cukup. Baginya, resesi ekonomi sudah di depan mata.

"Resesi di depan mata," kata Hatta dalam pidato di acara pembukaan rakernas PAN secara virtual, Selasa (5/5/2020).

Kata Hatta yang juga mantan Menko Perekonomian era Presiden SBY itu, lembaga Moody's sudah membuat skenario ringan, sedang, dan berat untuk penyebaran Covid-19.

Skenario ringan di mana jika Covid-19 berhenti pada Juni 2020, maka ada 5-10 juta positif terinfeksi corona, dengan 1 persen meninggal dunia, 8 persen dirawat.

Kedua, bila sampai Juli, ada 10-15 juta infeksi, 1,5 persen meninggal, 10 persen masuk rumah sakit. Ketiga adalah skenario parah di mana bila Covid-19 berhenti September, maka 15-20 juta orang akan terinfeksi, 4,5 persen meninggal dunia, dan 20 persen dirawat.

Kecepatan mengatasi masalah Covid-19 itu akan berimbas pada kerusakan ekonomi yang terjadi. Semakin lama akan semakin rusak. "Perbaiki dulu Covid-19, baru ekonomi diperbaiki. Jangan sampai dunia terlambat, too little and too late," ujarnya.

Hatta lalu menyebut istilah "Covidnomic" sebagai dampak ekonomi pandemi, yang disebut akan menyebabkan terjadinya 500 juta kemiskinan baru secara global, tentu termasuk di Indonesia.

Secara global, terkontraksinya ekonomi akan membuat situasi minus, sistem distribusi global rontok, pasar keuangan dan pasar modal rontok, hingga berdampak pada penurunan pendapatan domestik bruto (PDB) berbagai negara. AS diprediksi sebesar 20 persen PDB-nya tergerus, Tiongkok bisa di atas 20 persen.

Akibatnya, semua pemerintahan di dunia memberikan stimulus. AS menyiapkan stimulus hingga USD 2 triliun, di mana USD 700 miliar di antaranya berbentuk quantitative easing (QE).

"Rata-rata hampir semua pemerintahan dunia memberikan stimulus lebih dari 10 persen GDP-nya," imbuh Hatta.

Kata Hatta, The Fed, bank sentral AS, akan menggelontorkan dana berapapun sampai kondisi ekonomi membaik, karena mereka memiliki mesin cetak uang di mana inflasi akan ditanggung dunia.

"Bagaimana dengan kita? Jangan anggap enteng masalah dihadapi. Yang paling terpukul di Indonesia adalah petani, nelayan, sektor informal, UMKM, transportasi, wisata, properti, yang semuanya mengakibatkan banyak yang akan tutup. Bila tutup akan terdampak ke para pekerja yang dirumahkan," beber Hatta.

Karena itu, Pemerintah harus siap mengeluarkan kebijakan menghadapinya. Pemerintah sendiri sudah mengeluarkan kebijakan stimulus sekitar lebih dari Rp400-an triliun.

"Saya anggap Rp450 T itu tak cukup. Kita butuh lebih dari itu. Kalau kita mau utang, berat. Karena semua negara juga antre berutang. Pemerintah sudah pikirkan keluarkan bond dan moneter finance, dibeli BI, tentu baik. Tapi ada moral hazard sehingga DPR harus awasi," kata Hatta.

Dia menekankan, apabila keuangan negara tak diatur di APBN-Perubahan, akan ada persoalan konstitusi dan minimnya pengawasan DPR alias tak ketat. "Karenanya peran serta partai kita membahas APBN-P akan sangat vital," ujar Hatta.