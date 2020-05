Pemerintah Pastikan Cadangan dan Stok Pangan Relatif Terjaga

Jakarta, Beritasatu.com - Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan perkembangan pangan seluruhnya, baik cadangan maupun stok relatif terjaga.

"Dalam rapat kesiapan pangan yang terdiri dari 11 komoditas, tadi disampaikan bahwa perkembangan pangan seluruhnya, cadangan maupun stok relatif terjaga," kata Airlangga Hartarto saat konferensi pers seusai mengikuti ratas bersama Presiden Jokowi, Selasa (5/5/2020).

Begitu juga dengan harga-harga bahan pangan selama bulan Ramadan dan ditengah pandemi Covid-19 masih relatif stabil.

"Jadi kalau kita per komoditas beras medium harga terakhir Rp 11.750 per kilogram (kg), beras premium masih Rp 12.700, gula pasir Rp 18.050, tapi ada yang mulai turun ke Rp 17.000 kg," ujar Airlangga Hartarto.

Kemudian daging sapi masih di harga Rp 117.900 per kg, cabe rawit Rp 34.700 per kg, cabe merah 30.600 per kg, bawang merah Rp 48.000 per kg, bawang putih Rp 38.700 per kg, minyak curah Rp 12.200.

"Dan komoditas seperti minyak goreng kemasan, ayam, daging, dan telur ras relatif masih sama," terang Airlangga Hartarto.

Untuk menjaga kestabilan harga dan ketersediaan bahan pangan pokok, ia mengharapkan stok Bulog akan semakin banyak yang masuk ke pasar.

"Diharapkan dengan stok Bulog yang akan semakin banyak masuk ke pasar dan pengalihan dari sektor-sektor lain untuk masuk ke pasar akan terus turun," paparnya.