Kurs Rupiah Menguat ke Rp 15.080/Dolar AS

Jakarta, Beritasatu.com- Kurs nilai tukar rupiah terhadap dolar AS berhasil ditutup menguat Selasa (5/5/2020) ini , setelah perdagangan Senin kemarin ditutup melemah. Mengutip Bloomberg, rupiah ke posisi Rp 15.080.00 per dolar AS naik 20 poin atau 0,13 persen dari perdagangan kemarin.

Direktur TRFX Garuda Berjangka menjelaskan, pemerintah dan Bank Indonesia dari awal sudah memberikan informasi bahwa pertumbuhan ekonomi (PDB) Kuartal I 2020 kemungkinan akan mengalami penurunan akibat pandemi virus corona. Pemeirntah dan BI berulang-ulang memberikan informasi yang positif, akurat dan transparan terhadap pasar, sehingga pada saat rilis PDB kuartal I hanya di 2,97 persen, pasar tidak lagi kecewa karena sudah mendapatkan informasi.

Menurunnya masyarakat yang terkena dampak virus corona dan meningkatnya masyarakat yang sembuh dari pandemi wabah tersebut, inflasi yang rendah di 0,08 persen membawa harapan tersendiri bagi pemerintah untuk membuat kebijakan dan kembali melonggarkan pembatasan sosial bersekala besar (PSBB) yang kemungkinan akan di berlakukan di awal bulan Juni 2020. Sebagai penggantinya masyarakat diwajibkan menggunakan masker apabila melakukan aktivitas di luar rumah dan ini akan diberlakukan secara massal.

Kebijakan pelonggaran pembatasan sosial bersekala besar (PSBB) tersebut akan membantu roda perekonomian kembali berjalan secara normal sehingga masyakarat bisa kembali beraktifitas seperti biasa. Gedung-gedung perkantoran, Mall, Transportasi baik darat, laut maupun udara serta lainnya kembali dibuka sehingga ketakutan pasar bahwa pertumbuhan ekonomi kuartal berikutnya akan terjadi kontraksi tidak akan terbukti.

“Dengan informasi tersebut arus modal asing kembali masuk ke pasar valas dan obligasi dalam negeri jadi wajar kalau mata uang garuda kembali menguat walaupun mendapat hantaman dari dalam maupun luar. Dalam perdagangan besok rupiah kemungkinan masih akan menguat di level Rp 14.980-Rp 15.150,” ujar Ibrahim, Selasa (5/5).