Aktivitas Bisnis Kembali Dibuka, Harga Minyak Meroket

New York, Beritasatu.com - Harga minyak melonjak pada Selasa (5/5/2020) karena beberapa negara Eropa dan Asia dengan beberapa negara bagian AS mulai mengurangi langkah penguncian akibat virus corona (Covid-19). Sejumlah aktivitas bisnis dibuka kembali sehingga meningkatkan prospek permintaan.

Benchmark internasional, minyak mentah Brent naik US$ 3,77, atau 13,9 persen menjadi US$ 30,97 per barel atau memperpanjang reli kenaikan menjadi enam hari berturut-turut. Sementara minyak mentah berjangka West Texas Intermediate (WTI) AS naik US$ 4,17, atau 20,5 persen menjadi US$ 24,56 per barel, atau naik untuk lima hari berturut-turut.

Permintaan bahan bakar di seluruh dunia turun sekitar 30 persen pada bulan April. Namun mulai meningkat sedikit karena upaya pelonggaran pembatasan perjalanan.

Sementara persediaan minyak mentah AS naik 8,4 juta barel pekan lalu, data kelompok industri American Petroleum Institute (API) menunjukkan Selasa malam. Analis memperkirakan kenaikan 7,8 juta barel menjelang laporan pemerintah pada Rabu pagi. API juga melaporkan stok bensin turun 2,2 juta barel, dibandingkan ekspektasi analis dalam jajak pendapat Reuters sebesar 43.000 barel, menandakan bahwa permintaan mulai pulih.

Italia, Spanyol, Nigeria dan India, serta beberapa negara bagian AS termasuk Ohio, mulai mengizinkan warganya untuk kembali bekerja dan membuka aktivitas konstruksi, taman, dan perpustakaan. Namun para pakar kesehatan telah memperingatkan bahwa langkah seperti itu dapat menyebabkan infeksi virus corona meningkat lagi. "Pasar menyadari bahwa permintaan telah hancur, tetapi bisnis dibuka kembali dan permintaan akan menjadi baik," kata analis Price Futures Group, Phil Flynn.

Presiden AS Donald Trump memuji langkah-langkah membuka kembali ekonomi sejumlah negara bagian. "Lalu-lintas kendaraan di sebagian besar Amerika Serikat, juga telah meningkat," kata riset RBC Capital Markets dalam sebuah catatan.

Bank Swiss UBS mengatakan pelonggaran pembatasan akan membantu menyeimbangkan penawaran dan permintaan.

Adapun Morgan Stanley mengatakan puncak kelebihan pasokan di pasar global kemungkinan telah dilewati dan krisis penyimpanan mereda. "Dengan pengetatan langkah-langkah jarak sosial pada bulan Maret, peningkatan persediaan yang diamati tidak sekuat yang ditakuti," katanya dalam sebuah catatan.

Sementara ekspor minyak mentah Arab Saudi pada bulan Mei diperkirakan turun menjadi sekitar 6 juta barel per hari (bph), terendah dalam hampir satu dekade, kata sumber industri dan analis. Eksportir utama dunia itu memangkas produksi mulai Mei di bawah pakta pasokan dengan Organisasi Negara Pengekspor Minyak dan sekutu seperti Rusia.

Namun, Kepala Eksekutif Vitol Russell Hardy mengatakan kepada Reuters, puncak permintaan jangka panjang akan terkikis secara permanen. Permintaan minyak global merosot menjadi 26 juta - 27 juta barel per hari (bph) pada bulan April. Hardy memperkirakan terjadi penurunan lebih dari 8 juta bph.

Selain itu, lalu lintas udara diperkirakan tidak akan pulih dalam waktu cepat sehingga berdampak pada permintaan bahan bakar.