Kemilau Emas Ditinggal Ketika Sejumlah Negara Longgarkan Penguncian

Chicago, Beritasatu.com - Harga emas turun pada akhir perdagangan Selasa atau Rabu pagi WIB (6/5/2020), ketika sejumlah negara di Eropa dan Asia serta negara-negara bagian di Amerika Serikat (AS) mulai membuka kembali lockdown. Langkah ini dilakuan setelah jumlah kematian per hari akibat pandemi virus corona (Covid-19) menurun.

Kontrak emas paling aktif pengiriman Juni di divisi COMEX New York Mercantile Exchange turun US$ 2,7 atau 0,16 persen, menjadi US$ 1.710,6 per ounce.

Para peneliti mulai menyuntikkan vaksin kepada sukarelawan dari empat kandidat vaksin dari Pfizer, sehingga memberi harapan isa menekan Covid-19. Hali ini memberikan sentimen negatif terhadap emas karena investor mulai kembali memburu aset berisiko seperti ekuitas.

Tekanan juga datang dari pasar ekuitas, ketika Dow Jones naik 133,33 poin, atau 0,56 persen menjadi 23.883. S&P 500 naik 0,90 persen menjadi 2.868,44. Nasdaq Composite naik 1,13 persen menjadi 8.809,12.

Angka-angka ekonomi yang dirilis pada Selasa (5/5/2020) mendukung emas, sehingga menahan kejatuhan emas lebih lanjut. Departemen Perdagangan AS mengatakan defisit perdagangan AS meningkat sebesar 12 persen pada Maret. Impor AS turun 6,2 persen dan ekspor turun 9,6 persen, menyebabkan peningkatan defisit perdagangan.

Institute for Supply Management (ISM) mengumumkan survei indeks non-manufaktur untuk April turun 10,7 poin menjadi 41,8 dari 52,5 pada Maret, angka yang sedikit lebih baik dari yang diharapkan. Namun, analis pasar mencatat bahwa ini adalah pertama kalinya non-manufaktur berkontraksi sejak 2009, kemungkinan karena Covid-19.

Sebuah laporan yang dirilis oleh IHS Markit menunjukkan Indeks Manajer Pembelian (PMI) turun menjadi 26,7 pada April setelah mencapai angka 39,8 pada Maret.

Logam mulia lainnya, perak pengiriman Juli naik 31,4 sen atau 2,12 persen, menjadi US$ 15,11 per ounce. Platinum pengiriman Juli naik US$ 6,2 atau 0,8 persen, menjadi US$ 784,7 per ounce.