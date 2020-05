Harga Minyak Lanjutkan Penguatan Pagi Ini

Sydney, Beritasatu.com - Harga minyak kembali lanjutkan kenaikan pada perdagangan Asia Rabu pagi (6/5/2020).

Patokan internasional minyak mentah Brent naik 0,48 persen menjadi US$ 31,12 per barel. Minyak mentah berjangka AS juga naik 1,02 persen menjadi US$ 24,81 per barel.

Kenaikan Rabu pagi setelah harga minyak melonjak pada Selasa karena mendapat dorongan optimisme pengurangan produksi yang sedang berlangsung dan pemulihan permintaan ketika sejumlah negara mulai kembali perekonomiannya.

Semalam West Texas Intermediate, melonjak 20,45 persen, atau US$ 4,17, menjadi US$ 24,56 per barel. Brent naik 13,8 persen mencapai US$ 30,97 per barel.

Indeks dolar AS, yang melacak greenback terhadap sekeranjang mata uang lainnya, berada di 99,806 setelah naik dari level di bawah 99,5 yang terlihat awal pekan ini.

Yen Jepang diperdagangkan pada 106,37 per dolar mengikuti level di sekitar 106,8 yang terlihat kemarin. Dolar Australia berpindah tangan pada US$ 0,643 setelah naik dari level di bawah US$ 0,642 pada awal pekan perdagangan.