Global Bond Bank Mandiri US$ 500 Juta Laris Manis

Jakarta, Beritasatu.com - PT Bank Mandiri (Persero) Tbk meraih US$ 500 juta dari penerbitan obligasi dalam dolar AS atau global bond pada Selasa (5/5/2020). Dalam proses penawarannya, obligasi ini mencatatkan kelebihan permintaan (oversubscribed) hampir 5 kali. Dari jumlah yang ditawarkan US$ 500 juta, total permintaan investor mencapai US$ 2,4 miliar.

"Di tengah kondisi pasar global yang tidak pasti, banyaknya minat investor terhadap global bond yang diterbitkan BUMN ini menjadi bukti bahwa Indonesia menjadi salah satu tujuan investasi menarik di dunia," kata Menteri BUMN Erick Thohir, Rabu (6/5/2020).

Baca juga: Bank Mandiri Bidik 30.000 Rekening Baru Tiap Bulan

Untuk itu, Erick mendorong kepada BUMN lain untuk terus kreatif dalam mencari pendanaan. Tidak hanya mengandalkan kucuran dana dari perbankan, penerbitan obligasi dalam dolar AS ini juga patut untuk ditiru.

Adapun investor yang membeli obligasi global Bank Mandiri dari Asia sebanyak 66 persen dan 34 persen dari Eropa, Timur Tengah, Afrika dan Amerika Serikat.

Sementara kupon yang ditawarkan oleh Bank Mandiri sebesar 4,75 persen, atau lebih tinggi dari global bond pemerintah awal April 2020 yang menawarkan kupon 3,9 persen. Sedangkan jangka waktu kontrak surat utang ini hingga 2025 atau memiliki tenor selama lima tahun. Sebelumnya, Bank Mandiri mendapat rating Baa2 Stable dari Moody's, BBB- Negative dari S&P dan BBB- Stable dari Fitch.

Seperti diketahui, sehari sebelumnya, PT Hutama Karya (Persero) juga sukses menerbitkan obligasi global sebesar US$ 600 juta dengan kupon ditawarkan sebesar 3,75 persen. Dalam penawarannya, HK mencatat kelebihan permintaan hingga enam kali dari nilai yang diterbitkan. Adapun Investor yang melakukan pembelian Global Bonds berasal dari Asia (42 persen), Eropa, Timur Tengah, dan Afrika (30 persen), dan Amerika Serikat (28 persen).