Kurs Rupiah Stabil di Rp 15.080

Jakarta, Beritasatu.com- Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) pada perdagangan Rabu (6/5) ditutup stagnan di level Rp 15.080 per dolar AS dari penutupan sebelumnya. Sementara itu, kurs referensi Jakarta Interbank Spot Dollar Rate (Jisdor), rupiah berada di level Rp 15.127 per dolar AS dari sehari sebelumnya di Rp 15.104 per dolar AS.

Kepala Riset PT Monex Investindo Futures Ariston Tjendra mengatakan, sentimen pasar agak beragam hari ini. Terlihat dari harga aset-aset berisiko pagi ini, ada yang bergerak positif dan ada yang tertekan. “Tekanan pada aset berisiko terjadi karena pasar masih khawatir mengenai dampak negatif wabah Covid-19 terhadap ekonomi global,”katanya, Rabu (6/5).

Selain itu, ketegangan antara AS-Tiongkok juga menjadi kekhawatiran pasar karena bisa memicu perang dagang baru. Sedangkan, sentimen positif datang dari rebound-nya harga minyak mentah WTI yang sudah di atas US$ 20 per barel. Pelaku pasar juga mengkhawatirkan peningkatan wabah pasca pelonggaran lockdown.

Sementara itu, Direktur TRFX Garuda Berjangka Ibrahim mengatakan, pasar menaruh harapan besar terhadap kebijakan Pemerintah, agar awal bulan Juni segera melonggarkan PSBB sehingga aktivitas publik kembali berjalan setelah sempat dikunci untuk menekan penyebaran virus corona (Covid-19).

“Dalam perdagangan sore ini rupiah ditutup stagnan di level Rp 15.080 dari penutupan sebelumnya di level yang sama Rp 15.080. Dalam perdagangan hari Jum’at (8/5) Rupiah kemungkinan akan menguat dikisaran Rp 14.950-Rp 15.150 per dolar AS,” katanya.