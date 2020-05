Indef: Perlambatan Ekonomi Akan Berlanjut di Triwulan II 2020

Jakarta, Beritasatu.com – Ekonomi Indonesia pada triwulan I 2020 tumbuh 2,97 persen (y-on-y). Angka ini tumbuh lebih rendah dibandingkan pertumbuhan ekonomi triwulan I 2019 yang mencapai 5,07 persen, begitu juga bila dibandingkan dengan triwulan IV 2019 yang sebesar 4,97 persen.

Melihat perlambatan pertumbuhan ekonomi tersebut, Institute for Development of Economics and Finance (Indef) memprediksi pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan II 2020 akan semakin melambat seiring meluasnya pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang menyebabkan turunnya konsumsi rumah tangga.

Kepala Center of Macroeconomics and Finance Indef, M Rizal Taufikurahman menyampaikan, prediksi Indef didasarkan pada tiga skenario. Pertama, skenario berat di mana penanganan wabah Covid-19 berlangsung selama satu bulan dan lebih dari 50 persen stimulus fiskal terelasiasi. Kedua, skenario sangat berat di mana penganangan wabah Covid-19 berlangsung hingga tiga bulan dan lebih dari 50 persen stimulus fiskal sudah terealisasi. Ketiga, skenario sangat berat sekali di mana penanganan wabah Covid-19 berlangsung hingga enam bulan dan realisasi stimulus fiskal kurang dari 50 persen, serta membutuhkan tambahan stimulus.

“Dari skenario tersebut, kami memproyeksikan ekonomi Indonesia pada triwulan II 2020 pada skenario berat hanya tumbuh 0,12 persen, skenario sangat berat minus 0,15 persen, dan skenario sangat berat sekali bisa minus 0,69 persen. Skenario sangat berat dan sangat berat ini sangat mungkin terjadi,” kata Rizal Taufikurahman dalam diskusi yang digelar Indef, Rabu (6/5/2020).

Konsumsi rumah tangga yang pada triwulan I hanya tumbuh 2,84 persen juga diprediksi akan semakin anjlok. Dengan berbagai skenario tersebut, Indef memperkirakan pertumbuhan ekonomi pada 2020 bisa minus hingga 0,26 persen,.

“Dalam skenario berat, ekonomi Indonesia di 2020 hanya tumbuh 1,42 persen, skenario sangat berat 0,70 persen, dan skenario sangat berat sekali minus 0,26 persen,” kata Rizal.

Terkait pertumbuah konsumsi rumah tangga yang hanya 2,84 persen, padahal biasanya di atas 5 persen, Direktur Eksekutif Indef, Tauhid Ahmad menyarankan agar bantuan sosial (bansos) diperluas dalam upaya mendorong konsumsi rumah tangga. Pasalnya konsumsi rumah tangga merupakan penyumbang terbesar dalam produk domestik bruto (PDB).

“Untuk mendorong konsumsi rumah tangga, maka bantuan sosial perlu diperbesar untuk 40 persen penduduk dan diperluas untuk menjangkau masyarakat ter-PHK, dirumahkan tanpa dibayar, dan penurunan dari desil 5-8 ke kelompok hampir atau rentan miskin,” kata Tauhid.