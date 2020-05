S&P dan Dow Jones Anjlok Terseret Sektor Keuangan

New York, Beritasatu.com - Bursa AS Wall Street pada perdagangan Rabu atau Kamis pagi WIB (7/5/2020) bervariasi. Indeks S&P 500 dan Dow jatuh karena melemahnya sektor keuangan. sedangkan saham teknologi menguat. Data juga menunjukkan pengusaha swasta AS memberhentikan 20 juta pekerja pada bulan April, menggarisbawahi dampak ekonomi akibat virus corona (Covid-19).

Dow Jones Industrial Average turun 218,45 poin, atau 0,91 persen menjadi 23.664,64, S&P 500 kehilangan 20,02 poin, atau 0,70 persen menjadi 2.848,42 dan Nasdaq Composite naik 45,27 poin, atau 0,51 persen menjadi 8.854,39.

Nasdaq yang dihuni saham teknologi ditutup menguat, meskipun tidak sekencang di awal setelah Presiden AS Donald Trump mengatakan Tiongkok mungkin tidak menjaga kesepakatan perdagangan antara kedua negara.

Sektor keuangan dan kelompok siklus lainnya, yang sering mengungguli ketika prospek ekonomi membaik, menurun. Hanya dua dari 11 sektor S&P utama yang positif, dimana sektor teknologi menjadi bintang.

Bursa saham telah rebound sejak akhir Maret dari aksi jual akibat corona, dibantu stimulus moneter dan fiskal besar-besaran. "Kami sedang menghadapi reli yang sangat rapuh," kata Chief Executive Officer Tallbacken Capital Advisors, Michael Purves.

Pengusaha swasta AS memberhentikan 20.236 juta pekerja pada bulan April karena penutupan bisnis sebagai tanggapan wabah corona. Adapun laporan Departemen Tenaga Kerja yang lebih komprehensif untuk bulan April akan jatuh pada Jumat.

"Adalah satu hal untuk berbicara tentang kehilangan pekerjaan yang besar," kata Ahli Strategi Investasi Baird, Willie Delwiche, di Milwaukee.

Investor sekarang mengamati upaya sejumlah negara untuk menggenjot ekonomi dengan mengurangi pembatasan.

“Negara dapat mendeklarasikan membuka semua yang inginkan. Jika orang tidak nyaman keluar rumah, maka mereka tidak akan melakukan apa-apa," kata Delwiche.

Sementara General Motors Co melonjak 3,0 persen setelah laba kuartal pertama produsen mobil itu melampaui ekspektasi dan berencana memulai kembali produksi pada 18 Mei di pabriknya Amerika Utara.

Saham Occidental Petroleum Corp turun 12,5 persen setelah perusahaan sedang mencari cara untuk meningkatkan uang tunai atau menukar utang untuk saham, sehari setelah membukukan kerugian kuartal pertama.