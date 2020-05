Minyak Turun di Bawah US$ 30 Seiring Meningkatnya Pasokan

New York, Beritasatu.com - Harga minyak dunia turun 4 persen menjadi di bawah US$ 30 per barel pada Rabu (6/5/2020) karena stok minyak mentah AS naik dan persediaan diesel membengkak. Hal ini tak mampu mengimbangi pemotongan produksi Organisasi Negara Pengekspor Minyak (OPEC).

Minyak mentah acuan global Brent ditutup turun US$ 1,25, atau 4 persen mencapai US$ 29,72 per barel, pelemahan pertama setelah enam hari menguat berturut-turut. Minyak mentah West Texas Intermediate (WTI) acuan AS turun 57 sen per barel menjadi US$ 23,99.

Minyak mentah Brent naik hampir dua kali lipat sejak mencapai level terendah dalam 21 tahun pada 22 April. Namun pasar masih hati-hati memantau kesepakatan OPEC untuk memangkas produksi sebesar 9,7 juta barel per hari mulai 1 Mei, setara sekitar 10 persen permintaan dunia sebelum wabah virus corona (Covid-19) yang menekan konsumsi dan harga minyak.

Irak belum memberi tahu para pembeli minyak regulernya mengenai pengurangan ekspor. "Irak berusaha mengimplementasikan kesepakatan OPEC mengenai pemangkasan pasokan," kata para pedagang dan sumber-sumber di industri.

Kurangnya kepatuhan penuh Irak, serta produsen kecil lainnya seperti Nigeria dan Angola, dapat merusak upaya pemotongan produksi kelompok OPEC+. Demikian diungkapkan dua sumber yang akrab dengan data kepada Reuters.

Sementara data Administrasi Informasi Energi menunjukkan persediaan minyak mentah dan sulingan AS naik pekan lalu. Hal menandakan melambatnya permintaan. Persediaan minyak mentah naik untuk minggu ke-15 berturut-turut, yakni meningkat 4,6 juta barel, kata EIA. Permintaan bensin juga jauh di bawah level tahun lalu.

Pada bulan April, permintaan minyak global diperkirakan akan turun setidaknya 20 persen, penurunan yang belum pernah terjadi sebelumnya, karena kebijakan lockdown sejumlah negara.

Investor berharap akan ada pemulihan karena Italia, Spanyol, Nigeria dan India serta beberapa negara bagian AS mulai membolehkan warganya kembali bekerja di sektor konstruksi, taman dan perpustakaan. Sementara Pemerintah federal Jerman dan 16 negara bagian telah menyetujui untuk mengendurkan pembatasan. "Kami cenderung setuju bahwa pasar telah mencapai titik terendah, tetapi jangan terlalu bersemangat tentang hal ini," kata analis JBC Energy.