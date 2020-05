Lagi, Emas Tertekan karena Pelonggaran Lockdown

Chicago, Beritasatu.com - Harga emas kembali melanjutkan pelemahan untuk hari kedua berturut-turut pada akhir perdagangan Rabu atau Kamis pagi WIB (7/5/2020), tertekan penguatan dolar AS. Selain itu, investor mulai berburu secara bertahap aset berisiko ketika negara-negara bagian AS mulai mengurangi penguncian (lockdown).

Kontrak emas paling aktif untuk pengiriman Juni di divisi COMEX New York Mercantile Exchange jatuh US$ 22,1 atau 1,29 persen, menjadi US$ 1.688,5 per ounce.

Emas berada di bawah tekanan karena Indeks Dolar AS yang mengukur greenback terhadap enam mata uang utama lainnya naik 0,32 poin atau 0,32 persen, ke level 100,03 pada pukul 17.50 GMT.

"Anda tidak dapat mengecualikan emas ketika penguatan dolar bukan karena kenaikan suku bunga, tetapi prospek mata uang global yang melemah," kata Direktur RBC Wealth Management, George Gero.

Baca juga: Minyak Turun di Bawah US$ 30 Seiring Meningkatnya Pasokan

Banyak negara bagian AS mulai membuka kembali bisnisnya, sehinnga mengurangi permintaan safe haven. Meskipun inflasi yang dipicu stimulus masih bisa menjadi faktor pendukung emas di pasar, para analis berpendapat bahwa investor fokus pada kebangkitan kembali ekonomi dunia.

Baca juga: S&P dan Dow Jones Anjlok Terseret Sektor Keuangan

Sebuah laporan yang dirilis pada Rabu (6/5/2020) oleh Automatic Data Processing, Inc. yang berbasis di AS menunjukkan bahwa lapangan kerja sektor swasta nonpertanian turun sebesar 20.236.000 pada April. Sekitar empat juta pekerjaan hilang dari sektor penghasil barang, dan 16 juta hilang dari sektor penyedia layanan.

Para analis mencatat laporan itu sesuai dengan perkiraan dan memberi pertanda buruk dari laporan pekerjaan berbasis pemerintah AS yang akan dirilis pada Jumat (8/5/2020).

Logam mulia lainnya, perak pengiriman Juli turun 9,5 sen atau 0,63 persen, menjadi US$ 15,015 per ounce. Platinum untuk pengiriman Juli jatuh US$ 19,2 atau 2,45 persen, menjadi US$ 765,5 per ounce.