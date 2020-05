Bursa Asia Terkoreksi Jelang Survei Layanan Tiongkok

Tokyo, Beritasatu.com - Bursa Asia Pasifik melemah pada awal perdagangan Kamis (7/5/2020) karena investor menunggu rilis survei pribadi aktivitas layanan Tiongkok bulan April.

Di Jepang, indeks Nikkei 225 turun 0,58 persen, sementara indeks Topix melemah 0,64 persen. Sementara Kospi di Korea Selatan juga tergerus 0,31 persen di awal sesi.

Adapun bursa saham di Australia S&P/ASX 200 mendatar (flat). Secara keseluruhan, indeks MSCI Asia di luar Jepang diperdagangkan turun 0,24 persen. Bursa di Singapura, Malaysia, dan Indonesia tutup pada Kamis karena libur.

Baca juga: Lagi, Emas Tertekan karena Pelonggaran Lockdown

Pada data ekonomi, Indeks Pembelian Manajer layanan Caixin/Markit diperkirakan akan keluar sekitar jam 9.45 pagi HK/SIN pada Kamis.

Data perdagangan Australia untuk bulan Maret juga akan dirilis sekitar jam 9.30 pagi HK/SIN.

Baca juga: S&P dan Dow Jones Anjlok Terseret Sektor Keuangan

Semalam di Wall Street, Dow Jones Industrial Average turun 218,45 poin, atau 0,91 persen menjadi 23.664,64, S&P 500 kehilangan 20,02 poin, atau 0,70 persen menjadi 2.848,42 dan Nasdaq Composite naik 45,27 poin, atau 0,51 persen menjadi 8.854,39.

Pergerakan bursa di Amerika Serikat setelah laporan ADP dan Moody's Analytics menunjukkan gaji pribadi dipotong sebesar 20,2 juta pada bulan lalu, terburuk dalam sejarah.

Indeks dolar AS, yang melacak greenback terhadap sekeranjang mata uang lainnya diperdagangkan 100,19 setelah melewati tanda 100 sebelumnya.

Yen Jepang diperdagangkan pada 106,14 per dolar setelah menguat dari level di atas 106,5 yang terlihat awal pekan ini. Dolar Australia berpindah tangan pada US$ 0,6399, turun dari level di atas US$ 0,642 yang terlihat pada awal pekan perdagangan.