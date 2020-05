Harga Minyak Tergerus Meski Arab Saudi Akan Pangkas Produksi

New York, Beritasatu.com - Harga minyak dunia tertekan pada perdagangan Senin (11/5/2020) karena melemahnya permintaan yang disebabkan virus corona (Covid-19). Bahkan hal ini tak mampu mengimbangi Arab Saudi yang akan melakukan pengurangan produksi tambahan dalam upaya menaikkan harga.

West Texas Intermediate, patokan AS, turun 60 sen, atau 2,43 persen menjadi 24,14 per barel. Sementara patokan internasional, minyak mentah Brent turun US$ 1,37, atau 4,4 persen menjadi US$ 29,60 per barel.

Arab Saudi akan memangkas produksi tambahan sebesar 1 juta barel mulai 1 Juni, yang dikombinasikan dengan pemotongan yang disetujui OPEC dan sekutunya, menjadikan total potongan Arab Saudi sekitar 4,8 juta barel per hari di bawah rekor tingkat produksi April. Produksi untuk Juni sekarang akan menjadi 7,492 juta barel per hari. Arab Saudi juga mengatakan bahwa mereka akan mengurangi produksi Mei dengan persetujuan pelanggannya.

“Pemotongan tambahan yang dilakukan kerajaan bertujuan mendorong peserta OPEC+, serta negara-negara produsen lainnya, untuk mematuhi pemotongan produksi yang telah dilakukan, dan memberikan pemotongan tambahan sukarela, dalam upaya mendukung stabilitas pasar minyak global,” demikian pernyataan agen pers Saudi.

Setelah pengumuman Arab Saudi, Kuwait dan UEA juga akan menerapkan pemotongan tambahan.

Rystad Energy mengatakan bahwa dengan pemotongan baru ini, penyimpanan global kemungkinan besar tidak akan mencapai kapasitas, yang menjadi ketakutan di pasar. "Pemotongan 1,2 juta barel per hari tambahan tidak akan menyeimbangkan kembali pasar, tetapi akan menghilangkan kekhawatiran infrastruktur penyimpanan sambil menunggu permintaan rebound (naik)," kata analis pasar minyak Rystad Energy, Paola Rodriguez Masiu.

Minyak kembali ke jalurnya dalam dua minggu berturut-turut karena investor menyambut tanda-tanda pemulihan permintaan di tengah pengurangan produksi. WTI melonjak 25 persen minggu lalu, atau salah satu minggu terbaik dalam sejarah, sementara Brent naik 17 persen.

Pelemahan harga minyak di tengah kekhawatiran kemungkinan gelombang kedua kasus corona setelah negara-negara yang dianggap berhasil mengatasi Covid-19 seperti Korea Selatan, melaporkan kenaikan kasus baru.