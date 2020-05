Investor Pilih Dolar karena Gelombang Kedua Covid-19, Emas Ambles

Chicago, Beritasatu.com - Harga emas turun pada akhir perdagangan Senin atau Selasa pagi WIB (12/5/2020), karena investor lebih memilih membeli dolar AS sebagai aset safe-haven ketika gelombang kedua virus corona (Covid-19) merebak.

Kontrak emas paling aktif untuk pengiriman Juni di divisi COMEX New York Mercantile Exchange jatuh US$ 15,9 atau 0,93 persen, menjadi US$ 1.698 per ounce.

"Kami melihat permintaan jangka pendek untuk dolar sangat kuat," kata ahli strategi komoditas TD Securities, Daniel Ghali.

Dia menambahkan emas juga terperangkap di antara prospek inflasi moneter besar-besaran, yang seharusnya mendukung harga, dan tekanan deflasi dari pelemahan data ekonomi.

"Tetapi dalam jangka panjang, lingkungan makro ini seharusnya benar-benar mendorong dolar lebih rendah dan itu adalah bagian dari kisah positif emas," tambah Ghali.

Meredam permintaan emas, dolar menguat di tengah peringatan gelombang kedua infeksi Covid-19 ketika lockdown global diperlonggar. Mata uang dianggap sebagai penyimpan nilai yang aman untuk menyaingi emas di masa ketidakpastian ekonomi dan politik.

Jerman melaporkan bahwa infeksi baru semakin cepat setelah langkah awal melonggarkan penguncian, memicu tanda bahaya global ketika bisnis dibuka dari Paris hingga Shanghai. Korea Selatan juga melaporkan kasus baru.

Namun pelaku pasar mengatakan tren harga emas akan positif dalam jangka panjang karena logam mulia cenderung mendapatkan keuntungan dari langkah-langkah stimulus luas -bank sentral yang dipandang sebagai lindung nilai terhadap inflasi dan penurunan nilai mata uang.

Sederetan data ekonomi AS yang buruk minggu lalu menggarisbawahi dampak virus dan mengangkat harapan langkah-langkah stimulus lebih lanjut dari bank sentral AS, Federal Reserve.

Di sisi fisik, permintaan emas meningkat di pusat utama Tiongkok minggu ini karena pembeli mengambil keuntungan dari diskon besar-besaran, sementara aktivitas tetap lesu di pusat lain karena lokdown dan liburan.

Logam mulia lainnya, perak pengiriman Juli turun 9,8 sen atau 0,62 persen, menjadi US$ 15,68 per ounce. Platinum pengiriman Juli turun US$ 8 atau 1,01 persen, menjadi US$ 781,3 per ounce.